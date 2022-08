Houssem Aouar se dirige vers Nottingham Forest

La suite après cette publicité

On arrive vers la fin du feuilleton Aouar. Depuis le début du marché des transferts, il était question d'envoyer le milieu de terrain vers le Betis. Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité dans nos colonnes, le club espagnol était très chaud pour accueillir le joueur formé à l'Olympique Lyonnais.

Plus tard, Leicester était venu aux nouvelles, alors que le Betis n'avait finalement pas réussi à conclure. Les Andalous sont en difficulté à cause du fair-play financier de la Liga, devant d'abord dégraisser, et Nottingham Forest en a profité pour s'engouffrer dans la brêche. Et selon nos informations, Houssem Aouar va bel et bien rejoindre le promu en Premier League.

La PL pour se relancer

La formation historique du foot anglais se rapproche des 100 millions d'euros de dépenses et va donc encore signer un nouveau joli chèque pour le milieu de terrain. Comme révélé plus tôt par nos soins cet été, l'OL demandait environ 15 millions d'euros pour la pépite de son académie, qui a eu un peu de mal à confirmer ces dernières saisons.

Du haut de ses 24 ans, Houssem Aouar va donc pouvoir se relancer en Angleterre. Une destination qui fera tout de même parler, puisqu'il y a encore deux ou trois ans, on parlait de lui pour des clubs comme Manchester City ou la Juventus. Aouar aura l'occasion de faire mentir ses détracteurs et qui sait, convaincre tout le monde en Angleterre pour viser un transfert dans un gros club...