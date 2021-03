EdF : Lucas Hernandez fait l'éloge de son frère Theo

La suite après cette publicité

Si la carrière Lucas Hernandez a décollé à partir de 2018, année où il a remporté la Ligue Europa avec l’Atlético de Madrid, puis la Coupe du Monde avec l’équipe de France, celle de Theo, son frère, a pris un tournant. En effet, depuis qu’il a été transféré à l’AC Milan la saison passée, le latéral gauche français est l’un des atouts offensifs de choix des Rossoneri (4 buts et autant de passes décisives en Serie A cette saison). Conscient de ses bonnes prestations, l’ancien Merengue avait ensuite fait quelques appels du pied à Didier Deschamps. Interrogé sur la possibilité de retrouver son frère chez les Bleus, Lucas Hernandez ne s’est pas fait prier pour l’encenser.

« En ce moment, offensivement, il est très fort. Il a cette confiance pour prendre le ballon et percer les lignes facilement. Après, il a fait une bonne saison, c’est à lui de continuer comme ça, de faire de bonnes performances. J’espère qu’un jour il sera ici (avec les Bleus), mais ce n’est pas à moi de choisir. En club il est très bien, à lui de continuer. Les années précédentes, quand il était au Real Madrid et à la Real Sociedad, il a eu du mal, mais depuis qu’il a signé à Milan, il est confiant, on le voit dans ses stats. Il est très offensif. C’est mon frère. C’est un très bon joueur, je l’aime beaucoup, et j’espère qu’un jour il puisse être ici », a-t-il confié en conférence de presse. À bon entendeur.