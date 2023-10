Djibril Cissé prend la défense de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Éblouissant à Francfort, en Bundesliga, Randal Kolo Muani est débarqué cet été dans la Capitale avec un statut changé, et un transfert à 95 millions d’euros à assumer. Si en Ligue 1, ses statistiques sont honorables (2 buts et 2 caviars en 4 matchs), dans le jeu, l’ex-nantais semble en difficulté. Que ce soit dans le positionnement, dans son incapacité à faire des différences ou même dans son body language. RKM peut faire mieux. Mais pour Djibril Cissé, ancien buteur de l’AJ Auxerre et de Liverpool notamment, il ne faut pas s’inquiéter pour Kolo Muani qui traverse juste une forte période d’adaptation au très haut niveau.

«C’est le jeu. Bien sûr que quand on est l’attaquant d’un grand club européen et qu’on arrive en sélection les attentes ne sont plus les mêmes que lorsque tu portes les couleurs d’Auxerre ou de Francfort. Je l’ai vécu après mon transfert à Liverpool (en 2004). Tu portes un costume différent, donc les gens sont moins tolérants, tu as moins le droit de te louper», explique le consultant de la chaîne L’Équipe. «Je vois un mec qui essaye, qui ne se cache pas, mais qui est encore atteint par cette occase-là. C’est un truc qui marque. Tant qu’il n’aura pas exorcisé ça, par exemple en marquant sur un très gros match, ce moment va le handicaper mentalement. Alors, oui, il force peut-être un peu les choses. Le jour où il sera libéré, il avancera. Mais c’est encore un traumatisme. Demandez à André-Pierre Gignac. Je pense que la finale de l’Euro 2016 le hante encore (0-1 a.p. face au Portugal). Mais c’est une histoire de temps. Il faut qu’il arrive à digérer cette occasion», commente enfin Djibril Cissé. Du temps, il en a devant lui pour s’acclimater de ce nouveau costume en club, même s’il ne s’est toujours pas montré à son avantage en sélection face aux Pays-Bas.