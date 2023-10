Équipe de France, PSG : Randal Kolo Muani, l’étau se resserre !

La suite après cette publicité

La seule ombre au tableau ? Vendredi soir, l’équipe de France a vécu une soirée quasi parfaite face aux Pays-Bas (2-1). Si Mike Maignan s’est rendu coupable de quelques approximations dans les buts tricolores, à l’instar du seul but marqué par les Bataves, les Bleus ont, en effet, validé officiellement leur ticket pour l’Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. De son côté, Kylian Mbappé a chassé les doutes naissants en s’offrant une prestation XXL alors que Jonathan Clauss a célébré son retour chez les Bleus de la plus belle des manières. Oui mais voilà, aligné à la pointe de l’attaque française, Randal Kolo Muani a lui connu une sortie bien plus contrastée sur le plan individuel.

Arrivé en confiance après sa réalisation inscrite face au Stade Rennais (3-1) juste avant la trêve, celui qui est en concurrence avec Gonçalo Ramos dans la Ville Lumière devrait rapidement sentir le souffle d’Olivier Giroud et Marcus Thuram, ses deux concurrents directs pour le poste de numéro 9. Déjà titularisé lors de la défaite des Bleus face à l’Allemagne, le 12 septembre dernier, RKM avait montré ses limites au Signal Iduna Park. Sevré de ballons et imprécis lors des rares moments où il pouvait briller, le Bondynois de 24 ans, auteur de 2 buts et 2 passes décisives avec le PSG, a rendu une nouvelle copie plus que discutable face aux Bataves. À la Johan Cruyff Arena, Kolo Muani, esseulé sur le front offensif, n’a ainsi jamais pesé sur cette rencontre.

Kolo Muani, quelques hauts et beaucoup de bas !

Certes intéressant par séquences dans le jeu de remise, le néo-Parisien s’est surtout distingué par un déchet technique dans les derniers mètres et un manque de tranchant face à la défense néerlandaise. Imprécis, bien que généreux, il n’a finalement jamais eu de réelles occasions pour se mettre en valeur, excepté cette frappe contrée peu après l’heure de jeu (64e). Gâchant, par ailleurs, une belle opportunité en transition juste avant la pause (41e), il terminait ce choc sur le côté droit après la sortie de Coman et les entrées de Giroud et Thuram (80e). Crédité d’un 3,5 par la rédaction FM, Kolo Muani s’enlise ainsi dans une période de doute, lui qui a connu un été agité marqué par ce transfert dans la capitale française. Interrogé pour L’Equipe, l’ancien attaquant Frédéric Piquionne avouait d’ailleurs être surpris de voir le Bondynois titularisé face aux Néerlandais.

«Par rapport à la forme de Marcus Thuram, oui. Randal Kolo Muani est moins en confiance. Il est encore en pleine transition avec son transfert, un nouveau club, un nouveau championnat. Kolo Muani manque de personnalité en équipe de France. Il manque de tranchant. Il n’a pas beaucoup bougé (Virgil) Van Djik. On attend plus de mordant. Il n’a pas une occasion franche. Il devrait montrer autre chose. C’est le minimum. C’est moyen. Il doit beaucoup mieux faire», lançait l’ancien joueur de West Ham. Au point de se demander si le droitier d’1m87 a vraiment les outils pour occuper ce poste de 9 titulaire. Une chose est sûre, avec cette nouvelle sortie inquiétante, les doutes émis autour de Randal Kolo Muani ne risquent pas de s’atténuer dans les prochaines heures. Une réaction est désormais attendue, aussi bien sous le maillot tricolore qu’avec la tunique parisienne…