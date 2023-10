PSG : Gonçalo Ramos-Randal Kolo Muani, le duel est lancé

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain était sous pression ce dimanche soir à 20h45. Attendu du côté de Rennes, le club de la capitale se devait de faire un résultat en Bretagne. Tout d’abord pour rester au contact du leader monégasque au classement. Ensuite, pour se rattraper après le fiasco de Newcastle (1-4). Pour ce match, Luis Enrique avait d’ailleurs choisi de ne pas reconduire le si critiqué 4-2-4 et de revenir à un habituel 4-3-3, avec Gonçalo Ramos en pointe, assisté de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé sur les côtés.

Préféré à Randal Kolo Muani (fantomatique à St James’ Park) en pointe, Ramos a eu l’occasion de se distinguer. Le Portugais était d’ailleurs le seul des trois attaquants à se montrer mobile, pendant que la doublette Mbappé-Dembélé se montrait trop statique et pas vraiment concernée par le repli défensif. Un peu à la manière d’un Edinson Cavani à l’époque, Ramos s’est donné sans compter, mais a souvent pêché techniquement. Ce qui n’a pas empêché les Rouge et Bleu de mener 2-0 à la mi-temps, grâce à des réalisations signées Vitinha (32e) et Achraf Hakimi (36e).

Kolo Muani répond à Ramos

Dans son match, l’ancien Benfiquista aurait pu enfoncer le clou sur une excellente remise de Mbappé (55e). Malheureux, le buteur lusitanien va, dans la foulée, perdre un ballon qui entraînera la réduction du score par Amine Gouiri (56e). Quelques secondes plus tard, Luis Enrique décida de le sortir pour le remplacer par Kolo Muani. Un événement qui n’a rien à voir avec cette erreur selon le coach espagnol.

«Comment puis-je sortir un joueur à cause d’une erreur ? Tous les joueurs ratent. Et avec les attaquants que j’ai, j’ai voulu donner les opportunités à tous», a-t-il déclaré à Free. Mais son choix a été judicieux puisque l’ancien Nantais a redonné deux buts d’avance aux siens quelques instants après son entrée en jeu (58e). Quatre minutes plus tard, il pensait même inscrire un doublé, mais son passeur, Mbappé, était signalé hors-jeu (62e).

Enfin, RKM a bien mieux combiné techniquement avec ses partenaires d’aile quand Ramos affichait certaines limites. Auteurs de deux buts chacun pour le PSG depuis le début de la saison, les deux attaquants devraient enfin entrer en concurrence directe avec le retour du 4-3-3. Luis Enrique semble avoir compris que son 4-2-4 expose beaucoup trop son équipe et fait jouer certains de ses joueurs à des postes inappropriés. Ce fut le cas pour Kolo Muani à Newcastle (exilé sur le côté gauche). Que le match commence !