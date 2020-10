PSG : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

La suite après cette publicité

Presnel Kimpembe, capitaine du PSG face à Manchester United, a pointé du doigt ce qui n'a pas marché pour le club francilien lors de sa défaite face à Manchester United (1-2) pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

« Un manque d'application. On était en retard dans les duels et les retours défensifs, ça se paie cash. On peut s'en prendre qu'à nous-même. (…) On n'a pas été bon. On n'a pas bien abordé ce match ni bien terminé. C'est dommage de perdre des points à la maison comme ça. (…) On n'était présent dans les duels, on était en retard, ça s'est payé cash. Il va falloir relever la tête et continuer à garder les mêmes objectifs », a-t-il déclaré sur RMC Sport.