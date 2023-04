Manchester United : Erik ten Hag prépare un sacré coup de balai

La suite après cette publicité

Erik ten Hag n’a pas le temps de niaiser. Éjecté du podium par Newcastle après sa défaite à St James’ Park dimanche, Manchester United entend bien terminer l’exercice 2022-2023 en boulet de canon en Premier League, mais aussi en Ligue Europa (quart de finale) et en FA Cup (demi-finale), après avoir déjà remporté la Carabao Cup cette saison. Car oui, le technicien néerlandais, arrivé l’été dernier sur le banc des Red Devils, a l’intention de rendre à MU sa grandeur d’antan. Cela passe aussi par des décisions fortes, notamment sur le marché des transferts.

Le Manchester Evening News explique justement, dans ce sens, qu’Erik ten Hag pousse sa direction à être plus impitoyable sur le mercato, afin de passer à l’étape suivante de la phase de reconstruction du club mancunien. Après avoir enregistré cinq arrivées permanentes l’été dernier (Casemiro, Antony, Martinez, Malacia et Eriksen), mais n’avoir vendu que deux joueurs (Pereira à Fulham et Chong à Birmingham), Manchester United va devoir dégraisser son effectif et renflouer les caisses lors du prochain mercato estival. Le quotidien britannique ajoute d’ailleurs qu’il y aura plus de départs que d’arrivées à l’été 2023.

À lire

Premier League : Newcastle ne fait qu’une bouchée de Manchester United et monte sur le podium

United va devoir vendre, Ten Hag en a marre de Sancho

Manchester United commencera par se séparer de ses "indésirables". Harry Maguire (fin de contrat en 2025), Brandon Williams (2024), Alex Telles (2024) et Anthony Martial (2024) vont ainsi être placés sur le marché des transferts, toujours d’après le MEN. Sans oublier qu’Eric Bailly (contrat expirant aussi en 2024) subira le même sort, s’il n’atteint pas le nombre d’apparitions nécessaires avec l’OM pour que le club français puisse lever l’option d’achat assortie à son prêt cette saison. United écoutera aussi les offres sur la table pour Dean Henderson (fin de contrat en 2025), prêté à Nottingham Forest cette année.

La suite après cette publicité

L’un des cas s’annonçant bouillant du côté d’Old Trafford est celui de Jadon Sancho (contrat jusqu’en 2026). Le média anglais assure qu’Erik ten Hag commence à sérieusement s’agacer du rendement de l’international anglais recruté à prix d’or (85 M€) au Borussia Dortmund, et qui n’a été titulaire qu’à 5 reprises sur les 5 derniers mois (5 buts en 26 apparitions au total). La place de l’ailier de 23 ans est en tout cas menacée. Si Anthony Elanga et Facundo Pellistri devraient être prêtés pour aller grappiller du temps de jeu ailleurs l’an prochain, Amad Diallo pourrait lui s’installer à son retour de prêt de Sunderland.

MU veut aussi recruteur du lourd

S’il faut s’attendre à du mouvement dans le sens des départs, Manchester United pourrait aussi réaliser un très gros coup sur le marché des transferts. Désireux d’ajouter un attaquant de pointe de grande renommée à son effectif, Erik ten Hag a couché les noms d’Harry Kane (Tottenham) ou encore de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Il faudra quoiqu’il arrive mettre la main à la poche pour de tels joueurs, sans oublier que Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Jude Bellingham (BvB) restent sur les tablettes des Red Devils et qu’il faudra, là aussi, sortir le chéquier. Vous l’aurez compris, Ten Hag a des idées à la hauteur de ses ambitions pour l’été à venir.