Premier League : Newcastle ne fait qu’une bouchée de Manchester United et monte sur le podium

Ce dimanche, la 29e journée de Premier League offrait un choc intéressant dans la course aux places qualificatives en Ligue des Champions entre Newcastle (5e, 48 points) et Manchester United (3e, 51 points). Pour ce match, les Magpies optaient pour un 4-3-3 classique avec Nick Pope dans les cages derrière Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman et Dan Burn. Bruno Guimarães était placé en sentinelle auprès de Joe Willock et Sean Longstaff tandis que Jacob Murphy et Allan Saint-Maximin accompagnaient Alexander Isak en attaque. De son côté, Manchester United s’articulait en 4-2-3-1 avec David De Gea officiant comme dernier rempart. Devant lui, Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martinez et Luke Shaw formaient la défense. Le double pivot était assuré par Scott McTominay et Marcel Sabitzer. Wout Weghorst était placé en pointe devant Antony, Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Rythmée, cette rencontre démarrait sur de bons auspices avec un débordement de Kieran Trippier suivi d’un centre. La remise de la tête d’Alexander Isak trouvait Sean Longstaff dont la tentative à bout portant était contrée en corner par Lisandro Martinez (6e). La réponse des Red Devils arrivait sur un bon travail d’Antony, mais Wout Weghorst trouvait le petit filet extérieur de Nick Pope (13e). En vue, Newcastle voulait prendre l’avantage dans son stade et Alexander Isak puis Allan Saint-Maximin tombaient coup sur coup sur un excellent David De Gea (16e). Dans les secondes qui suivaient, le Français avait une nouvelle possibilité, mais sa frappe enroulée était trop molle pour le gardien mancunien (17e). Les occasions se succédaient ensuite avec Jacob Murphy (25e), Alexander Isak (35e), Sean Longstaff (38e) et Joe Willock (40e) pour les Magpies contre Diogo Dalot (33e) et Antony (42e) pour les Red Devils.

Newcastle récompensé pour ses efforts

Malgré tout, le score était nul et vierge à la pause et Manchester United pouvait s’estimer heureux tant Newcastle s’était montré plus dangereux lors du premier acte. Au retour des vestiaires, Newcastle revenait avec d’aussi bonnes intentions. Montant aux avant-postes, Fabian Schär se présentait devant la surface et armait une lourde frappe qui passait à droite du but (57e). Une nouvelle alerte qui allait être suivie d’une belle récompense pour les Magpies. Sur la droite de la surface, Bruno Guimarães centrait vers le second poteau pour Allan Saint-Maximin. Sa remise de la tête devant le but trouvait Joe Willock qui propulsait à bout portant le ballon au fond des filets (1-0, 65e). Mené, Manchester United tentait de réagir à l’instar d’une frappe de Marcel Sabitzer qui était contrée (72e).

La rencontre s’emballait et on passait d’un but à l’autre. Joelinton plaçait une tête à bout portant sur la droite de la surface et obligeait David De Gea à repousser sur sa barre transversale. Puis Fabian Schär suivait, mais son coup de casque était repoussé devant la ligne par Diogo Dalot (76e). Proche de la correctionnelle, Manchester United poussait pour égaliser également, mais Fabian Schär déviait du dos en corner une frappe d’Anthony Martial (82e). Mais Newcastle était décidément trop fort pour son adversaire aujourd’hui. Sur la droite, Kieran Trippier enroulait un coup franc devant le but que Callum Wilson déviait victorieusement sur la gauche du cadre (2-0, 88e). Avec cette victoire 2-0, Newcastle réalise un véritable coup de maître et double son adversaire du jour en remontant à la troisième. Les deux équipes ont un point d’avance sur Tottenham qui est cinquième et compte un match de plus au compteur.