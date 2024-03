Clermont-OM : les notes du match

A moins d’une semaine de la réception du club espagnol de Villarreal en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille avait un déplacement sur la pelouse du Stade Gabriel-Montpied, pour y défier une équipe du Clermont Foot mal en point, lors de la 24ème journée de Ligue 1. Un bon moyen de se mettre en jambe avant les échéances européennes. Au niveau des compositions d’équipes, l’OM s’organisait en 4-3-3. Jean-Louis Gasset a fait le choix d’une défense à quatre avec l’absence de Samuel Gigot pour cause de blessure. Le trio Gueye-Ounahi-Harit était aligné au milieu de terrain alors que Sarr et Ndiaye entouraient Aubameyang en attaque. Côté auvergnat, Pascal Gastien a fait confiance à son 4-2-3-1, Virginius était aligné sur la droite de l’attaque et Keita prenait place au milieu du terrain.

La domination marseillaise a été totale dès les premières minutes de la rencontre, alors que les Clermontois ne voyaient pas le jour dans cette entame de match. Ismaïla Sarr a accéléré sur l’aile droite mais a décidé de la jouer en solo avec un tir qui a terminé dans le petit filet (19e), pourtant Amine Harit était seul en retrait face au but vide. Mais l’OM a réitéré cela quelques minutes plus tard. Jonathan Clauss a été servi sur le côté droit et a centré au ras du sol. PE Aubameyang était visé mais Mory Diaw s’est imposé au sol dans ses pieds, le cuir est ensuite repris par Ndiaye derrière qui a frappé du droit dans le but laissé vide (23e, 0-1). Peu avant la pause, Clauss a trouvé la tête de Sarr sur un corner, le coup de tête du Sénégalais a été claqué au-dessus des cages par Diaw (44e). A la fin du premier acte, c’est l’OM qui menait (0-1) grâce à un but signé Ndiaye. Un score logique car Marseille a nettement dominé face à une discrète équipe clermontoise. Les Phocéens auraient pu même alourdir le score sans quelques mauvais choix.

La fausse joie de Boutobba !

La seconde période a été signe de domination des Marseillais. Il y avait le feu dans la surface clermontoise. Iliman Ndiaye a dribblé plusieurs défenseurs avant de perdre le cuir, Aubameyang l’a récupéré et a vu son tir être contré par un adversaire (47e). Quelques minutes plus tard, Mory Diaw a encore une fois sauvé les meubles sur une retournée acrobatique (50e). A la surprise générale, Clermont a réussi à égaliser. Quentin Merlin a dévissé son dégagement, Ogier l’a repris de la tête pour servir Boutobba qui a jailli devant Lopez pour le tromper d’une tête rageuse (53e, 1-1). Une joie de courte durée puisque Ounahi s’est appliqué au moment de centrer depuis la droite. C’est Aubameyang qui l’a repris de la tête et Diaw s’est imposé une première fois mais le cuir est revenu dans les pieds du Gabonais qui l’a poussé ensuite de l’extérieur du droit au fond des filets (59e, 1-2).

Un deuxième but marseillais qui a redonné la confiance et la force aux joueurs de Jean-Louis Gasset. L’OM a déroule par la suite. Harit a servi Sarr dans l’axe, le Sénégalais a vu l’appel de Clauss sur sa droite et l’a servi parfaitement. Le latéral a armé ensuite un tir puissant du droit qui a foncé sous la barre (67e, 1-3). Un corner clermontois s’est transformé en contre attaque pour l’OM. Moumbagna a remonté tout le terrain et a vu l’appel de Luis Henrique sur sa gauche, le Brésilien a ouvert son pied droit et a trompé Diaw avec facilité (80e, 1-4). Faris Moumbagna y est également allé de son but pour participer à la fête (90e+2, 1-5). Au classement, l’OM grimpe à la 6ème position, tandis que Clermont reste toujours bon dernier. Le weekend prochain, les Phocéens accueilleront le FC Nantes, alors que les Clermontois se déplaceront à Nice, dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1.

L’homme du match : Pape Gueye (7) : enfin de retour dans le onze de l’OM, le milieu sénégalais a été imposant dans l’entrejeu olympien. Grattant de nombreux ballons très importants dans le milieu de terrain, Pape Gueye a été très précieux à partir du moment où il a décidé d’accélérer le jeu. Par exemple, c’est sa très belle passe dans l’intervalle vers Jonathan Clauss qui amène l’ouverture du score olympienne. Très propre et ne perdant que très peu de fois le contrôle du cuir, il a été le poil à gratter de ses vis-à-vis en récupérant un nombre impressionnant de ballons adverses. Quand il évolue à un tel niveau, il a de quoi être l’un des meilleurs milieux de Ligue 1 et il a clairement envoyé un message à tout le monde : il a de quoi être un titulaire indiscutable dans l’entrejeu de l’OM malgré la féroce concurrence à son poste. Remplacé par Geoffrey Kondogbia à la 61e minute.

Clermont

- Diaw (4) : dans ce genre de rencontre, Clermont manquait d’un grand gardien. Ce soir, malgré quelques arrêts, il n’a pas pu empêcher une déferlante marseillaise. Il a un premier ballon a capté sur une prise d’initiative de Balerdi (11e). Il s’est troué sur une sortie, ce qui a coûté un but à son équipe. Sur un centre de Clauss, il a essayé d’intervenir mais Aubameyang le gêne ce qui a permis à Ndiaye d’ouvrir le score (23e). Avant la pause, il a réalisé une belle claquette sur une tête de Mbemba (45e). Le gardien sénégalais a ensuite bien bloqué une reprise acrobatique d’Aubameyang (50e). Après une excellente parade sur une tête d’Aubameyang, il a remis en jeu le ballon pour le Gabonais qui a conclu l’action (59e). Sur le quatrième but de l’OM, il n’est pas sorti (80e). Sur le dernier, il s’est fait avoir par une frappe puissance de Moumbagna (90e+3).

- Pelmard (5,5) : en première période, l’arrière gauche a plutôt bien tenu son côté. Il est bien intervenu sur Aubameyang dans la surface de réparation (5e). Il a emmené les attaques marseillaises vers l’arrière. Le joueur formé à Nice a utilisé sa vitesse sur un appel en profondeur (75e). La fin de match a été plus délicate.

- Matsima (3,5) : dangereux sur les coups de pied arrêtés, le défenseur clermontois n’a pas réussi à faire jouer son mètre 93 ce soir malgré de nombreux corners. Le joueur de 21 ans s’est fait avoir sur une feinte de Ndiaye, mal conclu par le Marseillais (61e). Il a manqué d’adresse dans ses interventions globalement pendant tout le match. Il a hésité à intervenir d’ailleurs sur la frappe lointaine de Moumbagna, ce qui a coûté un nouveau but (90e+3).

- Ogier (3,5) : après un début de match plutôt serein, il a vite plongé. Une première mi-temps passive. Après la pause, il a bien lu la trajectoire sur un ballon mal dégagé pour mettre Boutobba dans les meilleures conditions pour égaliser (53e). Mis à part sa passe décisive de la tête, il a ensuite été trop court sur son tacle amenant le troisième but marseillais (67e). Le capitaine clermontois est resté étrangement stoïque sur un centre de Clauss difficilement saisi par son gardien (71e). Comme Matsima, il a semblé trop passif.

- Neto Borges (2) : un cran plus bas ce soir dans une défense à 4 inédite, il a rapidement souffert face aux offensives marseillaises. Le Brésilien a été pris de vitesse par Sarr (19e). Puis derrière son dos comme sur le but (23e). Très en difficulté une nouvelle fois avec Clauss, il a reçu un carton jaune pour un tacle en retard (45e+2). Il a été également fautif sur le troisième but marseillais en laissant Clauss seul (67e). Son calvaire a été total puisque c’est également lui qui s’est fait prendre de vitesse sur le dernier but de l’OM (80e).

- Keita (4) : titulaire pour la première fois de l’année avec l’absence de Gonalons, le Malien a souvent été submergé par les offensives marseillaises. Il a perdu beaucoup de ballons (11 au total) pour espérer aller de l’avant. Cheikh Oumar Konaté (83e) l’a remplacé pour essayer d’impulser de meilleures occasions.

- Gastien (4) : le joueur expérimenté du milieu de terrain n’a pas réussi à équilibrer son équipe. Sur le terrain, il n’a pas assez mis d’impact pour récupérer des ballons toujours dans les pieds des milieux de l’OM. Il a dû laisser sa place à Yohan Magnin (76e).

- Boutobba (5) : face à son club formateur, il a d’abord été absent des débats. Presque jamais trouvé dans le premier acte, il est revenu de nulle part en début de seconde mi-temps. Ça a été lui qui a permis à son équipe d’égaliser en tirant au ras du sol (53e). Il a marqué ce soir son premier but en Ligue 1 à 25 ans. Il est remplacé quelques minutes après par Elbasan Rashani (62e). Il a réalisé une tête en fin de match, facilement capté par Lopez (90e+2).

- Cham (3,5) : l’Autrichien a pris un carton jaune à l’heure de jeu après avoir raté son contrôle. Le joueur le plus technique de Clermont n’a pas réussi à aider son équipe dans les phases de transitions. Il a perdu un ballon intéressant alors qu’il prenait de la vitesse dans l’axe (13e). Son centre à la 38e minute aurait mérité de trouver preneur. Il a perdu trop de ballons (18) pour être influent dans le jeu de son équipe.

- Virginius (5) : le joueur prêté par Lille a eu une petite occasion sur une tête. Les rares attaques auvergnates sont arrivées de son côté. Il n’a pas été assez précis sur ses centres (31e). Du déchet sur ses passes, mais ça a été le seul élément offensif qui a pris des risques. Il a laissé sa place à l’heure de jeu pour Jim Allevinah (62e). Il a juste réalisé un centre dangereux qui n’a pas trouvé preneur (77e).

- Nicholson (3,5) : meilleur buteur de Clermont cette saison, le Jamaïcain a été à contretemps ce soir. Ses appels et certaines prises de balles n’étaient pas satisfaisants, il a également commis des fautes évitables (33e). En seconde période, le numéro 23 s’est essayé du droit avant d’être contré par (57e). Il a cédé sa place à Komnen Andric (76e) pour pas plus de réussite.

Olympique de Marseille

- Lopez (5) : en première période, il a eu tout le temps pour observer le stade Gabriel-Montpied tant Clermont n’a pas inquiété l’OM. Auteur d’une parade sur une tentative lointaine de Gastien, le portier ibérique a eu plus de travail à fournir au retour des vestiaires. Parfois brouillon dans ses relances au pied, il n’a rien pu faire sur l’égalisation de Boutobba. Une performance assez quelconque ou il n’a rien eu à faire mais il n’a pas pu faire le clean sheet.

- Clauss (6) : décrié par ses dirigeants ces dernières semaines, l’ancien Lensois a été satisfaisant ce samedi soir. En première période, Clauss n’a pas manqué de volonté offensivement à travers ses nombreux dédoublements. Néanmoins, ses centres et ses transmissions ont été trop brouillons malgré des bonnes intentions. Buteur d’une frappe splendide peu après l’heure de jeu. Une belle performance globale malgré un sacré trou d’air au retour des vestiaires.

- Mbemba (6) : propre. Voilà comment l’on pourrait qualifier la soirée du capitaine marseillais. En première période, le Congolais a été très solide sur les duels et a éloigné le danger quand le cuir se rapprochait de la surface phocéenne. Au retour des vestiaires, sa performance rassurante s’est confirmée et il aura été très rassurant ce soir.

- Balerdi (6,5) : aux côtés de Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi a été très consistant défensivement. Toujours aussi doué pour orienter le jeu avec brio depuis sa position reculée, l’Argentin a réalisé de nombreuses interventions de haut niveau pour soulager toute son équipe. Plus grand gratteur de ballons de son équipe (10), sa belle prestation s’est aussi matérialisée avec une grande justesse dans ses interventions : dans les temps et efficace à chaque fois. Avec l’absence de Samuel Gigot, il se pourrait bien que l’OM ait trouvé sa charnière centrale à l’avenir.

- Merlin (5,5) : il monte en puissance au fil des semaines. Auteur d’un premier acte intéressant, le latéral gauche s’est projeté à maintes reprises mais son manque de justesse technique a posé problème. Défensivement, il n’a pas été en difficulté et ses quelques interventions ont été promptes. Pourtant, c’est son mauvais dégagement qui a permis à Clermont de revenir à hauteur au retour des vestiaires. Finalement, il a réalisé une performance satisfaisante.

- Ounahi (6) : auteur de performances mitigées cette saison, l’ancien Angevin a été intéressant ce samedi. Capable de conserver le ballon intelligemment grâce au bon dribble ou à la bonne passe, Ounahi a été très propre balle au pied et n’aura pas eu beaucoup de déchets techniques. Se projetant à l’envi aux abords de la surface clermontoise, Ounahi a souvent apporté le surnombre et sa capacité à faire des différences aura posé des problèmes à ses adversaires. Un poil en dessous de ses comparses malgré une belle rencontre. Remplacé par Jean Onana à la 61e minute de jeu et qui a apporté de la maîtrise dans l’entrejeu phocéen.

- Gueye (7) : voir ci-dessus.

- Harit (6) : le Marocain a été très intéressant ce samedi. Dans l’entrejeu, le transfuge de Nantes a été brillant à la récupération qui aura mené aux deux derniers buts de l’OM. Surtout, sa préciosité dans la conservation du ballon aura été vraiment utile aux Marseillais. C’est lui qui oriente Ismaila Sarr sur le troisième but phocéen et il est encore à l’origine du dernier but de Luis Henrique. Même s’il a perdu quelques ballons bêtes, il a réalisé une belle performance globale à l’instar de ses dix coéquipiers.

- Ndiaye (6,5) : il est l’un des grands gagnants de l’arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM en enchaînant les apparitions. Buteur à deux reprises lors des trois derniers matches, le Sénégalais a récidivé ce samedi. Voyageant à l’envi entre l’axe et le côté droit, Ndiaye aura été un problème difficile à canaliser pour la défense auvergnate. Percutant, il n’a perdu que peu de ballons lors du premier acte et est apparu libéré, signe de sa grande confiance en ce moment. En seconde période, il a souvent été proche du doublé et sa justesse technique aura permis de créer de nombreuses opportunités pour les siens. Remplacé par Luis Henrique à la 75e minute de jeu, le Brésilien a paraphé sa belle entrée d’un joli but.

- Aubameyang (6,5) : toujours le patron de l’attaque marseillaise depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’ancien du FC Barcelone a réalisé un début de rencontre timide. De mieux en mieux au gré des minutes, le Gabonais a été plus intéressant à partir du moment où il est allé chercher la profondeur plein axe. C’est justement sur l’un de ses appels que Ndiaye a pu ouvrir le score. Face au but, "Aubam" n’a pas été verni pendant longtemps et s’est souvent heurté à Mory Diaw. Finalement, PEA a eu sa revanche en deux temps à l’heure de jeu en se montrant opportuniste et en marquant son neuvième but cette saison dans l’élite. Remplacé à la 75e minute de jeu par Faris Moumbagna, auteur d’une entrée remarquée avec un but et une passe décisive.

- Sarr (6,5) : depuis que Gasset est en place, il enchaîne. Pour autant, il enchaîne entre le bon et le moins bon. Ce samedi, sa vitesse et ses appuis déroutants ont fait du mal. Pourtant, ses choix n’ont pas été très judicieux à l’instar de son choix de tirer plutôt que de centrer à la 22e minute de jeu. Sa tête aurait pu lui permettre d’inscrire un but sans la grande parade de Mory Diaw. Au retour des vestiaires, l’ancien de Watford a multiplié les percées balle au pied et il a été passeur décisif en servant Clauss dans le bon timing. Il s’est même offert une deuxième passe décisive en servant Faris Moumbagna en fin de rencontre. Une grosse partie pour l’ancien Rennais.