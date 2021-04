Ligue des Champions : l'équipe type des quarts de finale aller

Cesar Azpilicueta (Chelsea) : unique rescapé de la défense à trois submergée par West Bromwich Albion (2-5), le capitaine des Blues a sorti le grand jeu contre Porto. Aligné aux côtés d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen, l’Espagnol s’est montré infranchissable. Excellent face aux assauts de Corona et de Pepe, il a tenu la baraque.

John Stones (Manchester City) : parfois mis dans des situations difficiles à cause des mauvais choix de son partenaire en défense centrale, Ruben Dias, l’Anglais a tout de même réussi à rendre une copie propre. Pourtant, le Borussia Dortmund avait de quoi inquiéter l’arrière-garde des Citizens. Mais avant-hier soir, Erling Haaland s’est souvent heurté au roc britannique. À noter aussi qu’il a été l’un des Skybkues ayant touché le plus de ballons.

Nacho (Real Madrid) : appelé à la rescousse pour pallier la longue absence de Sergio Ramos, le couteau suisse merengue a fait preuve d’autorité face à Sadio Mané et Mohamed Salah. La mission ne s’annonçait pas aisée, d’autant qu’il devait faire équipe avec un Éder Militão pas toujours très rassurant. Mais face aux Reds, l’Espagnol a toujours été bien placé et n’a quasiment jamais été pris à défaut.

Ferland Mendy (Real Madrid) : récemment, nous vous évoquions son importance grandissante dans le plan de jeu de Zinedine Zidane. Eh bien, l’international tricolore ne cesse de confirmer match après match que Marcelo peut continuer à chauffer le banc de touche. Très présent dans les phases de jeu offensives et rarement pris dans son dos défensivement, l’ancien Gone a encore rendu une copie sans faute.

Kevin De Bruyne (Manchester City) : si les Citizens avaient prévu le coup, ils ont eu un sacré flair. En annonçant la prolongation de leur milieu offensif belge jusqu’en 2025, les dirigeants de City lui ont fait un joli cadeau au lendemain de sa prestation XXL contre le Borussia Dortmund. Auteur de l’ouverture du score et à l’origine du but de la victoire en toute fin de match, le Belge a de nouveau été décisif après sa réalisation marquée au tour précédent contre Gladbach.

Mason Mount (Chelsea) : le jeune Anglais est sur un joli rush depuis quatre matches. Buteur avec les Three Lions contre la Pologne, puis avec les Blues face à WBA, c’est lui qui a permis aux siens d’ouvrir la marque sur le terrain de Porto. Et quel but ! Sans oublier une activité débordante. À l’heure où l’effectif de Chelsea regorge de stars, il ne cesse de confirmer ses progrès et n’est pas près de sortir de sitôt du onze type de Thomas Tuchel.