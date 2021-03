Liverpool : Klopp ne veut pas sacrifier la Premier League

Liverpool a vu basculer sa saison il y a quelques semaines déjà. En tête du championnat pendant plusieurs mois, les hommes de Jurgen Klopp s'étaient écroulés d’un coup. Depuis, les Reds n’ont pris que 12 points sur les 39 derniers points disponibles et se battent maintenant pour essayer d’accrocher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.

Toujours dans la course en Ligue des Champions, Liverpool a parfaitement négocié son huitième aller face à Leipzig. Et pour sauver sa saison, les liverpuldiens se doivent d’aller loin en Coupe d’Europe. Pour Jurgen Klopp pas question de ne se focaliser que sur la C1 et de délaisser le championnat même avec l’enchaînement des matches. « On regarde qui on peut aligner le dimanche et ensuite qui peut jouer le mercredi, mais ce n'est pas que nous avons renoncé à la Premier League, cela n'arrivera jamais. Liverpool est trop grand, trop de gens sont intéressés. On ne joue pas derrière des portes fermées, sans caméras, c'est devant nos supporters et nous sentons la responsabilité que dans chaque match nous devons tout donner pour le gagner. », a-t-il expliqué en conférence de presse dans des propos rapportés par Sky Sports.