Le Barça va blinder Marc-André Ter Stegen

Les médias espagnols annoncent depuis plusieurs semaines la fin des négociations entre les dirigeants du FC Barcelone et leur gardien de but Marc-André Ter Stegen, en convalescence après une opération du genou. Selon les dires du quotidien espagnol Mundo Deportivo, la prolongation du contrat de l’Allemand serait en très bonne voie. Mieux encore, ce ne serait plus qu’une question de jours.

Celui qui aurait pu voir son contrat prendre fin en 2022 va être prolongé jusqu’en 2025, de quoi s’assurer sereinement un futur sans embûche . Une bonne nouvelle pour les Culés qui pourront compter sur leur gardien à la cote grandissante, dans l'objectif de récupérer ce titre de champion d’Espagne chipé par le Real Madrid la saison passée.