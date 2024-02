OM : la réponse cinglante de Frank McCourt à Stéphane Guy sur Pablo Longoria

Sur RMC dans l’émission l’After Foot du 12 février dernier, Stéphane Guy n’y est pas allé de main morte avec Pablo Longoria, le président de l’OM. « La supercherie a fini par apparaître au grand jour. Quand Longoria va quitter l’Olympique de Marseille, est-ce que l’OM sera plus riche qu’avant ou est-ce que lui sera plus riche qu’avant. Répondre à cette question c’est comprendre ce qu’aura été le passage de Longoria à l’OM. » De quoi faire sortir de ses gonds, le propriétaire américain du club Frank McCourt, qui a réagi ce jeudi matin dans un communiqué : «J’apporte, aux côtés du Conseil de Surveillance de l’OM, tout mon soutien à Pablo Longoria face à des propos irresponsables et infondés. Le leadership, l’engagement et la sincérité du président de l’Olympique de Marseille ont été démontrés à maintes reprises depuis sa prise de fonction en février 2021.»

Une prise de position forte pour Frank Mc Court peu habitué à réagir aux attaques subies par son président, notamment ces dernières semaines. De son côté, le club phocéen a également publié un communiqué sur son site indiquant que «l’Olympique de Marseille et son Président Pablo Longoria ont pris connaissance avec stupeur des propos tenus par Stéphane Guy lors de l’émission « L’After Foot » sur RMC, du 12 février dernier. L’OM informe que, suite aux accusations calomnieuses et diffamantes portées contre lui, Pablo Longoria a immédiatement saisi son conseil pour déposer une plainte en diffamation.»