Monaco : ça s'agite autour de Nazim Babaï

L'AS Monaco a décidé de mettre ses jeunes talents devant la crème de la crème du football anglais plutôt que de leur permettre d'aller défier des joueurs de Nationale 3. Le club de la Principauté s'est frotté à la réserve de Manchester United et l'a même emporté à Old Trafford 2-0 devant plus de 10 000 spectateurs. Parmi ces jeunes talents de l'academy de l'ASM, Nazim Babaï a su tirer son épingle du jeu.

La suite après cette publicité

Cet international algérien U20, qui fait partie de la génération 2003, monte en puissance ces dernières semaines et se met régulièrement en évidence avec le groupe pro allant même jusqu'à faire un banc face à Trabzonspor en Ligue Europa. Latéral droit de formation, Nazim Babaï est un joueur vif, très athlétique et particulièrement offensif. Disposant seulement d'un contrat stagiaire à Monaco, le jeune algérien doit recevoir très prochainement une proposition de contrat pro de la part du club du Rocher. Et l'ASM va devoir aller vite puisque plusieurs clubs de Ligue 1 et de l'étranger sont d'ores et déjà séduits par les qualités du joueur, mais aussi par son statut d'agent libre.