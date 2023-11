Serie A : l’Inter Milan et la Juventus se partagent les points du Derby d’Italia

C’est l’une des affiches les plus mythiques du football italien. La Juventus ouvrait les portes son stade à son ennemi milanais, l’Inter Milan, pour un Derby d’Italia qui sentait bon la poudre ce dimanche soir dans le cadre de la 13ème journée de Serie A. Un choc aux multiples enjeux entre les deux leaders au classement italien. Peu avant la demi-heure de jeu, l’attaquant serbe, Dušan Vlahović est parvenu à ouvrir le score pour la Vielle Dame (27e) sur une passe de Federico Chiesa.

Quelques minutes plus tard, l’homme en forme de la saison, l’Argentin Lautaro Martinez, a réussi à égaliser pour les Nerazzurri grâce à une passe décisive du Français Marcus Thuram (33e). Le score restera ensuite inchangé et les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1). Au classement, l’Inter Milan reste toujours en tête de la Serie A avec 32 points, juste devant la Juventus et ses 30 unités. Le weekend prochain, les Bianconeri affronteront Monza en Lombardie, tandis que les Nerazzurri iront en Campanie jouer le Napoli.