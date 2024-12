OM : Roberto De Zerbi a identifié le problème d’Elye Wahi

Arrivé l’été dernier du côté de l’OM, Elye Wahi peine encore à s’imposer sous la tunique marseillaise. Pire encore, l’ancien buteur du RC Lens (2 buts, 1 passe décisive en 12 matchs de Ligue 1, soit 544 minutes) a, aujourd’hui, vu Neal Maupay (2 buts et 4 passes décisives en 10 matchs de Ligue 1, 522 minutes) lui passer devant dans la hiérarchie. Avec son expérience (28 ans) mais aussi ses qualités techniques et humaines, l’ancien joueur de Brighton s’est mieux adapté au contexte marseillais parfois bouillant. Il a même démarré les 5 dernières rencontres de championnat dans le onze de départ alors qu’il était venu pour endosser le rôle de remplaçant.

Questionné au sujet de l’ancien joueur de Montpellier, son entraîneur Roberto De Zerbi a tenté de justifier ces débuts timorés avant de lui adresser un message d’encouragement. «Wahi a un problème physique, je ne sais pas s’il sera disponible demain (contre le LOSC, 15e journée, à 17h). Ce n’est pas une question de connaissances footballistiques, même s’il ne les a peut-être pas eus dans le passé. C’est aussi une question d’adaptation dans un lieu important, différent de ce qu’il a connu. C’est un bon garçon, un grand joueur avec un potentiel énorme. Je veux travailler pour qu’il puisse s’améliorer. Je crois aux individualités qui forment un collectif».

Rongier sur Wahi : «il joue depuis longtemps mais il n’est pas complètement mature encore»

En d’autres termes, Wahi n’est pas un joueur fini. Surclassé très jeune, l’attaquant de 21 ans n’a sans doute pas eu le temps d’acquérir tout le bagage nécessaire. À Montpellier, il a signé son premier contrat professionnel à 16 ans, avant de débuter en Ligue 1 un an plus tard. Wahi s’est révélé dans une équipe de la seconde partie de tableau, qui s’appuyait essentiellement sur sa vitesse de pointe pour faire mal en contre. Ce n’est pas le cas à l’OM, ni même à Lens l’an passé. Valentin Rongier, présent lui aussi face à la presse, ce vendredi, a évoqué la période délicate actuellement traversée par son coéquipier, qui n’est pas complètement assuré de rester en seconde partie de saison.

«Le coach prend suffisamment la parole sur Elye pour que je le fasse. Il a énormément de qualités mais vous l’avez dit : c’est dur, assume le milieu de terrain, qui connaît bien la maison marseillaise. Il faut une période d’adaptation. On connaît l’atmosphère et l’engouement ici. C’est sûr, surtout pour un attaquant dont on attend des buts. Il faut faire face aux critiques. C’est encore un jeune joueur et il ne faut pas l’oublier car il joue depuis longtemps mais il n’est pas complètement mature encore. Je n’ai aucun doute sur lui». L’intéressé appréciera et l’OM, dauphin du Paris Saint-Germain, aura bien besoin de ses qualités pour revenir sur le leader.

