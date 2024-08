PSG : le départ de Mbappé va libérer Kolo Muani et Gonçalo Ramos

Le Paris Saint-Germain lance sa saison 2024-2025 de Ligue 1, ce vendredi, par un déplacement au Havre. Les hommes de Luis Enrique, champions en titre, tenteront de remporter un 13ᵉ titre national. Pour cela, le coach espagnol pourra compter sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. D’après L’Équipe, l’ancien joueur de Francfort et l’ex-buteur du Benfica disposent de la confiance de Luis Enrique et de la direction parisienne. Cette dernière reste convaincue que le départ de Kylian Mbappé va les libérer tactiquement et mentalement.

Arrivés l’été dernier pour respectivement 95 millions d’euros et 80 millions d’euros (bonus compris), Kolo Muani et Ramos n’ont pas donné totalement satisfaction. L’international français (22 sélections) n’a trouvé le chemin des filets qu’à neuf reprises en 40 rencontres la saison passée. Quant au Portugais (14 sélections), il a inscrit 14 buts pour le même total de rencontres disputées. Cela reste très loin des 44 buts en 48 matchs de Mbappé, la saison passée. Espérons pour le PSG que cette deuxième saison de " RKM " et de Ramos puisse être celle de l’épanouissement.