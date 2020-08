Martin Braithwaite n'a pas l'intention de se laisser dicter son mercato

S'il ne fait pas partie de la liste noire de Ronald Koeman (Luis Suarez, Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Junior Firpo), Martin Braithwaite est souvent cité parmi les candidats au départ du côté du FC Barcelone, et ce, alors qu'il n'est arrivé qu'en janvier, en provenance de Leganés. Le Danois de 29 ans, qui n'a pas spécialement brillé sous le maillot blaugrana, ne serait pas considéré comme indispensable et un transfert vers la Premier League, pour un montant avoisinant les 18 M€ investis cet hiver, ne dérangerait pas la direction catalane selon les échos de la presse locale.

Son départ à West Ham avait même été annoncé imminent, avec des discussions proches de leur conclusion. L'attaquant, lui, ne l'entend pas franchement de cette oreille. Mieux, il dément toutes ses informations. «Pour être honnête, je n'ai eu aucune discussion de changement de club avec qui que ce soit. Tu es le premier à qui j'en parle, car je n'y ai pas du tout pensé. Je réfléchis juste à comment me préparer à bien jouer pour Barcelone la saison prochaine. J'ai très envie de commencer la saison prochaine et de remporter beaucoup de titres. C'est ce à quoi je pense chaque jour quand je me lève», a-t-il lâché ce lundi au quotidien danois BT avant de poursuivre.

Aucune intention de partir

«Il y a, bien sûr, beaucoup de rumeurs. Toute notre équipe a fait l'objet de rumeurs, il est donc naturel que moi aussi (...). C'est comme ça de jouer à Barcelone quand on n'atteint pas l'objectif du club. Vous en apprenez également quelque chose sur le monde. Parce que quand vous voyez tout ce qui est écrit sur des choses qui ne sont même pas liées au sport, cela peut aussi être de la politique, alors vous découvrez que beaucoup de choses ne correspondent pas. (...) C'est un pouvoir ennuyeux qui est parfois exploité », a-t-il lâché.

Une fois cette mise au point effectuée, l'ancien Toulousain et Bordelais a réaffirmé son bonheur d'être au Barça et son envie débordante d'y rester le plus longtemps possible. «Je suis incroyablement reconnaissant d'être dans ce club et j'ai déjà appris beaucoup de choses sur lesquelles je peux bâtir pour l'avenir. (...) J'ai un contrat pour quatre ans de plus avec Barcelone, et je passe un bon moment au club, et on est content de moi, semble-t-il, donc j'ai une très bonne idée de l'endroit où je suis. (...) Comme je l'ai dit, je me sens vraiment bien au club et je me vois y être depuis longtemps encore», a-t-il conclu. Le Barça sait à quoi s'en tenir.