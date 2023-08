Ousmane Dembelé fait sauter la banque avec le PSG !

La semaine dernière, c’était le flou le plus total au PSG. La rencontre au Parc face à Lorient confirmait les tâtonnements du club de la Capitale qui n’avait pu que concéder le match nul 0-0. Offensivement pauvre malgré les premiers pas intéressants de Gonçalo Ramos, la bande de Luis Enrique manquait clairement de percussion sous les yeux d’un tandem Dembelé-Mbappé hilare dans les tribunes du Parc. Si le premier venait de signer, le second était alors sur le départ. Désormais pleinement concentré sur le PSG, l’attaquant des Bleus est focus sur la saison pour le plus grand bonheur des supporters qui vont enfin voir la MDR (Mbappé, Dembelé, Ramos) en action.

Victoire du PSG 2-1 à Toulouse, cote à 7,20

Solide défensivement, le PSG a été éteint offensivement. Ce ne devrait pas être le cas au Stadium de Toulouse puisque ce match sera à n’en point douter le premier du trio offensif tant attendu Mbappé-Dembelé-Ramos. Un trio qui devrait donner le tournis à la défense toulousaine. Pour ses premiers pas de la saison, Kylian Mbappé devrait être surmotivé à l’idée de marquer les esprits avec le PSG. Une victoire 2-1 à l’extérieur est possible, car oui Toulouse possède aussi une belle force de frappe offensive. Et marquer est plus qu’envisageable.

But d’Ousmane Dembelé face au TFC cote à 3,10

Recrue phare du mercato parisien, Ousmane Dembelé, qui s’était montré bien en jambes lors du dernier match qu’il avait disputé lors du Clasico amical face au Real Madrid en juillet dernier aux États-Unis, voudra marquer les esprits dès son premier match sous les couleurs du PSG. Avec le numéro 10 dans le dos, le champion du Monde 2018 voudra marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. La cote est belle et le pari mérite d’être tenté.

Le PSG marque sur penalty cote à 4,00

Avec cette attaque de feu où le danger peut venir de partout, nul doute que le TFC risque d’en voir de toutes les couleurs avec les déferlantes menées sur les côtés par Kylian Mbappé et Ousmane Dembelé. Au sein de la rédaction, on voit bien un penalty sifflé pour le PSG avec un certain Kylian Mbappé à la baguette. Histoire de repartir sur de bonnes bases, lui qui est le tireur attitré à Paris depuis plusieurs saisons.

