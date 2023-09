Chelsea : Pochettino tape du poing sur la table pour le mercato

La suite après cette publicité

Depuis le début de saison, Chelsea n’a remporté que trois rencontres TCC (Luton, Wimbledon et Brighton). Un bilan plus que maigre pour l’actuel 14e de Premier League. La faute, en grande partie, à des blessures, mais aussi un manque de continuité au sein de l’équipe de Mauricio Pochettino qui doit se relever d’une campagne 2022-2023 déjà désastreuse. Si le dernier mercato a été grandiose, la prochaine fenêtre hivernale approche à grands pas. L’occasion pour les Blues de pallier quelques manques, notamment en pointe, eux qui doivent faire sans Nkunku pour l’instant.

Fin août, Antonio Nusa avait été approché par Chelsea, qui surveille également Ivan Toney, éloigné des terrains depuis plusieurs mois. L’attaquant de Brentford pourrait concurrencer Nicolas Jackson, intéressant mais encore tendre. Ce qui est certain, c’est que Pochettino aura son mot à dire. «Lorsque la fenêtre de transfert a été fermée, j’ai dit que je devais désormais être davantage impliqué dans toutes les décisions. J’ai commencé à travailler pour identifier ce dont nous avons besoin pour janvier», détaille l’Argentin à l’aube du derby londonien face à Fulham lundi. Pour ce qui en est de l’attaque, le tacticien calme le jeu : «Je pense que le football est très dynamique et qu’il s’agit toujours du présent, les choses peuvent changer jusqu’en janvier. Maintenant, nous devons travailler pour récupérer Nkunku et Broja afin d’essayer d’apporter plus de buts à l’équipe et de devenir solide.» À suivre.