Le PSG fonce sur un défenseur à 100 M€, le coup de pression de Xavi au Barça

Le PSG s'attaque à Antonio Silva

Un début de saison quasi parfait sur le plan sportif pour le PSG, si on met de côté la double confrontation en Ligue des Champions face au SL Benfica (1-1 lors les deux rencontres). Le point positif, c'est que le club parisien a pu observer de plus près la pépite Antonio Silva. Car comme l'explique le quotidien portugais A Bola, le PSG va s'attaquer à la jeune pépite Antonio Silva. Le défenseur de 18 ans avait fait forte impression en muselant Kylian Mbappé au match aller. Le club parisien est prévenu, s'il souhaite passer à l'action, il faudra sortir le chéquier puisque le montant de sa clause libératoire est fixé à pas moins de 100 millions d'euros. Le média français le 10Sport révèle d'ailleurs que le PSG a tenté de le récupérer cet été au moment de discuter du prêt de Julian Draxler, mais Benfica a refusé.

Xavi tape du poing sur la table

Le Barça traverse actuellement une zone de turbulence et reste sur deux grosses contre-performances. Un nul face à l'Inter en Ligue des Champions qui condamne quasi les hommes de Xavi et une défaite dans le Clasico face à l'ennemi madrilène. A quelques heures du choc face à Villarreal, le coach Xavi a tiré la sonnette d'alarme. «Exigence maximale», placarde le journal Sport pour reprendre les mots de l'entraîneur. Un succès face au sous-marin jaune permettrait de relancer la machine et de rester au contact du Real Madrid. Car comme le rapporte le Mundo Deportivo, «Xavi croit» aux chances de titre du Barça. Ce dernier demande une remobilisation générale et pense qu'avec les efforts réalisés par la direction cet été, l'effectif est tout à fait capable d'aller chercher un titre. Sans quoi, un autre entraîneur viendra réaliser cette tâche. Une sortie sous la forme d'un coup de pression à ses joueurs…

L'Inter prépare un hold-up pour Lukaku

Touché musculairement, Romelu Lukaku est sur le chemin du retour. Mais ce jeudi matin, c'est son avenir qui fait parler. Un avenir qui devrait se trouver en Italie, comme l'indique La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. «L'Inter, il est tout à toi» peut-on lire. Le journal au papier rose explique que les dirigeants de l'Inter Milan ont entamé des discussions pour un transfert définitif de l'attaquant belge qui est prêté jusqu'à la fin de saison. Le plan est le suivant : obtenir un nouveau prêt et le recruter définitivement à l'été 2024 ! Du côté du principal intéressé, Lukaku a déjà fait part de son envie de rester à l'Inter. Reste à savoir ce qu'en pensera le nouveau coach des Blues, Graham Potter.