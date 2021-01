PSG : Mauricio Pochettino n'épargne pas Neymar et Kylian Mbappé

Le Paris SG a décidé de changer d'entraîneur pendant la trêve. Au revoir Thomas Tuchel, bienvenu Mauricio Pochettino. Et les choses n'ont pas tardé à changer du côté du centre d'entraînement Ooredoo. Le niveau d'intensité des séances a ainsi grimpé d'un voire deux crans. «L'échauffement est très poussé avec Pochettino, cela équivaut à un entraînement avec Tuchel. Ils travaillent», explique-t-on à L'Équipe dans l'entourage d'un des joueurs cadres du vestiaire.

L'accent est pour l'instant mis sur l'aspect physique, lors des séances longues, d'au moins deux heures, comme l'a confirmé le représentant d'un autre élément du groupe parisien. «On sent que le staff fait une préparation. Probablement pour être au top physiquement face au FC Barcelone. Une grande importance est accordée au travail physique», confie cette source au quotidien sportif. Et personne n'est exempté, pas même les deux stars de l'effectif francilien Neymar et Kylian Mbappé.

Plus de passe-droits

Souvent utilisé comme joker lors des petites oppositions à l'entraînement sous Tuchel pour qu'il s'économise en phase défensive, le Brésilien est désormais traité comme les autres. L'Argentin demande à l'Auriverde, comme au champion du monde 2018, d'apporter une attention aux efforts défensifs à la perte du ballon. Redonner un cadre, c'est aussi pour ça que l'ancien défenseur central a été choisi par Leonardo.

«Elle (la direction, ndlr) cherchait un coach plus à même de cadrer les joueurs, ayant moins peur de leur dire oui ou non, alors que Tuchel, surtout sur la fin, avait perdu de l'influence. Neymar et Kylian Mbappé avaient un peu tendance à faire ce qu'ils voulaient», précise un proche du vestiaire. Pochettino, dont les débuts sont jugés très positifs par ses supérieurs, a sifflé la fin de la récréation.