Châteauroux relégué en National 2

Comme chaque année, la DNCG fait office de dernier palier à traverser pour acter une montée, un maintien ou une descente. Cette saison, le gendarme financier du football français n’a pas fait d’exception alors que de nombreux clubs sont dans son collimateur. Et d’après France Bleu Berry, la première à en faire les frais cet été est La Berrichonne de Châteauroux. L’information a même été officialisée.

La suite après cette publicité

Après étude du dossier financier présenté par le club castelroussin, la DNCG a annoncé la rétrogradation financière du club en National 2. Cette décision a d’ores et déjà été contestée en appel par les dirigeants du club, qui auront alors jusqu’au 30 juin pour présenter une deuxième version de leur dossier. La deuxième décision, qui devrait être prise aux alentours du 10 juillet, fera foi et nous saurons alors si Châteauroux gardera son statut professionnel ou non. Pour rappel, le club présidé anciennement par Michel Denisot avait fini 11e cette saison en National. Si descente était actée, l’un des clubs qui était descendu sportivement dans l’échelon inférieur devra être repêché. C’est notamment le cas de Nancy.

À lire

Allemagne-Colombie : les compositions officielles