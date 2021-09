OM : le beau geste de Dimitri Payet

Emmanuel Macron ne sera pas rentré à l'Elysée les mains vides après son passage à Marseille. En visite sur la Canebière cette semaine pour dévoiler son plan d'urgence pour la ville et inaugurer le Congrès mondial de la nature, le Président de la République en a profité pour échanger avec Dimitri Payet.

Selon les informations de France Bleu Provence, le numéro 10 marseillais a offert le maillot qu'il portait lors du tristement célèbre derby Nice-OM. Une initiative qui a ravi le chef de l'Etat. « Ça me fait très plaisir, c'est un maillot unique et ça me touche beaucoup que Dimitri ait eu la gentillesse de me l'offrir, et je repars avec, » a ainsi confié le Président Macron. Un geste très apprécié par Emmanuel Macron fan de l'OM...