Mercato : le PSG prépare un loft de luxe

Tout doit disparaître ! Cet été, le Paris Saint-Germain compte se séparer d’un paquet de joueurs. Après Lionel Messi et Sergio Ramos, les Franciliens souhaitent se débarrasser de Neymar Jr, Carlos Soler, Renato Sanches ou encore Hugo Ekitike pour ne citer qu’eux. Et puis, il y a aussi les éléments prêtés l’an dernier dont les pensionnaires du Parc des Princes ne veulent plus du tout. Et ils sont nombreux dans ce cas.

Mais ils ne devraient pas s’éterniser dans la capitale après la fin de leur prêt. C’est en tout cas l’objectif des champions de France 2023. Le Parisien explique que le fameux "loft" va faire son grand retour cet été. Mais contrairement à l’été dernier, Luis Campos et ses équipes veulent qu’il soit vide le plus vite possible. Ils souhaitent réaliser des ventes très rapidement. Une option qu’ils privilégient contrairement aux prêts.

Le retour des lofteurs

L’objectif est donc de dégraisser tout en renflouant les caisses du club. En attendant de trouver une solution, les joueurs reviendront dans la capitale puisqu’ils seront placés dans le loft. Ils auront un traitement particulier puisqu’ils s’entraîneront à part, à des horaires différents de celui du groupe professionnel. Une façon de leur montrer qu’ils n’auront aucun avenir à Paris et qu’ils doivent trouver un point de chute au plus vite.

Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Colin Dagba, Édouard Michut ou encore Mauro Icardi sont concernés. Mais le dernier nommé a des chances de changer d’air sans repasser par la capitale. Très content de lui, Galatasaray espère le conserver. Une option que le joueur envisage sérieusement, lui qui est emballé à l’idée de jouer la C1 selon Le Parisien. Mais toutes les parties doivent s’entendre, ce qui n’est pas encore le cas. Avec une dizaine de membres, le loft du PSG risque d’agiter les premières semaines du mercato parisien.