LaLiga cartonne le nouveau projet de la Super League

La Super League n’est pas morte. L’agence A22 Sports a dévoilé les contours du tout nouveau projet imaginé par les quelques gros clubs rêvant toujours de créer une nouvelle compétition européenne. Mais très vite, les premières réactions hostiles ont fusé, comme celle du championnat espagnol.

«Une fois de plus, A22 Sports a présenté un autre modèle de Super Ligue européenne raté, désormais appelé UNIFY League. Un projet qui menace la gouvernance du football européen en cherchant à suivre une poignée de grands clubs pour leur propre bénéfice, en promouvant un modèle de commercialisation des droits de diffusion qui ne profiterait qu’à quelques clubs élitistes et détruirait l’économie des ligues nationales. Le projet continue de manquer de soutien de la part des clubs, des fédérations, des joueurs, des supporters, des gouvernements nationaux et des institutions européennes», peut-on lire sur le compte X de LaLiga.