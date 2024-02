LdC (F) : un éventuel choc OL-PSG en demi-finale !

Ce mardi se déroulait le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions féminine. Encore engagées dans la compétition, les deux dernières équipes françaises, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, connaissent désormais leurs adversaires. Ce sera Benfica pour l’OL, et Häcken pour le PSG. Deux formations qui ont l’apparence d’un possible piège pour les formations de l’Hexagone, dont il faudra se méfier à coup sûr.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout, puisque ce tirage, le dernier de la saison pour cette compétition, dressait également le tableau de la phase finale avec les demi-finales et la finale. Et en cas de succès, l’OL et le PSG se retrouveront en demi-finale de la Ligue des Champions. Les autres quarts de finale opposent Brann au vainqueur de la dernière édition, le FC Barcelone, et l’Ajax Amsterdam à Chelsea.