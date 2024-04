Le PSG veut faire un sale coup au Real Madrid

Kylian Mbappé (25 ans) est encore un joueur du PSG. Bien qu’il ait annoncé son départ en fin de saison à Nasser Al-Khelaïfi puis au vestiaire francilien, l’attaquant est concerné et veut terminer sur une bonne note son aventure parisienne. De son côté, le club de la capitale tente de préparer la suite et explore diverses pistes. Les noms de Victor Osimhen (Naples), Marcus Rashford (Manchester United), Rafael Leão (AC Milan) et de Luis Diaz (Liverpool) ont été cités. Comme expliqué sur notre site, le Colombien est très apprécié par l’écurie française, notamment par Antero Henrique qui travaille sur ce dossier.

Mais les pensionnaires du Parc des Princes continuent de ratisser large. Ce mardi, la Cadena SER, dans l’émission El Larguero, indique que les champions de France ne s’interdisent rien et regardent du côté du Real Madrid. Le média ibérique explique que le Paris Saint-Germain est très intéressé par Rodrygo (23 ans). Ce n’est pas la première fois que son nom est lié de près ou de loin aux Franciliens. Mais avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens ont décidé d’avancer sur ce dossier. D’autant que la presse espagnole annonce depuis des semaines que le Brésilien sera sacrifié pour KM7.

Le PSG veut Rodrygo

Une aubaine pour le PSG, qui veut se renforcer offensivement. Les qualités, le talent et l’expérience de l’international auriverde, tout comme son profil, séduisent en interne. Mais plusieurs problèmes se posent pour l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi. Le premier est que le Real Madrid n’est pas forcément vendeur. Malgré la concurrence régnant en attaque et les arrivées de Mbappé et d’Endrick, les Merengues veulent continuer à avancer avec le Brésilien, qui dispose d’une clause libératoire de 1 milliard d’euros.

Refaire un coup à la Neymar n’est donc pas possible. D’autant que Rodrygo veut poursuivre l’aventure avec les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028. Et si jamais la porte devait finalement s’ouvrir, les ennuis du PSG ne seraient pas terminés. En effet, plusieurs écuries européennes sont très intéressées à l’idée de récupérer l’attaquant madrilène. Manchester City, Manchester United, Arsenal et Liverpool sont également sur les rangs. Autant dire que la mission sera compliquée, mais pas impossible, pour le PSG.