AC Milan : Zlatan content de l’arrivée de Mandzukic

De retour de blessure, Zlatan en a profité pour inscrire un doublé face à Cagliari et pour prouver surtout qu’à presque 40 ans, le géant Suédois continue d’assurer en attaque. Mais pour pouvoir préserver physiquement son joueur, l’AC Milan, qui fait la course en tête en championnat, a aussi décidé de recruter l’expérimenter Mario Mandzukic.

Stefano Pioli, l’entraîneur des Rossoneri, aura le choix en attaque. Avec le retour en forme de sa superstar suédoise, le technicien italien va aussi pouvoir compter sur l’arrivée de Mandzukic. Interrogé au micro de Sky Sports sur la recrue croate, Ibra a semblé très enthousiaste. « Je suis content qu'il vienne, nous serons deux pour faire peur aux autres. Nous sommes à mi-chemin, mais maintenant la partie la plus compliquée commence. C’est bien que Pioli ait plus de joueurs pour faire tourner, la condition physique est importante. » Si c’est Zlatan qui le dit, on ne peut que le croire.