CR7, Dybala, Sarri : Fabio Paratici lâche ses vérités sur les dossiers chauds de la Juventus

Ce lundi soir, la Juventus Turin, leader de la Serie A avec 77 points, affronte la Lazio Rome, deuxième avec 72 unités au compteur (rencontre à suivre sur notre live commenté). Un choc cinq étoiles entre deux formations qui luttent pour le Scudetto. Et avant de déguster cette affiche du Calcio, les fans de football ont eu une belle mise en bouche avec une interview de Fabio Paratici. Au micro de Sky Italia, le directeur sportif de la Vieille Dame a passé en revue les dossiers chauds de son club. En premier lieu, il a commencé par évoquer l'avenir de son entraîneur Maurizio Sarri, puisque certains médias transalpins ont indiqué qu'il pourrait s'en aller après une seule saison dans le Piémont.

La suite après cette publicité

«L'avenir de Sarri? Je suis ici depuis 10 ans et depuis 9 ans nous avons presque toujours été les premiers au classement. J'ai vécu 5 ans avec Massimilano Allegri (en tant que coach) et à chaque fois qu'il y a eu match nul, parfois même après les victoires, on a parlé de problèmes internes. On en rit maintenant. Maurizio Sarri sera sûrement le manager de la Juventus de l'année prochaine». De quoi mettre un terme pour le moment aux rumeurs de départ. Ensuite, le dirigeant italien a été questionné sur l'avenir de deux éléments clés de la Juve.

Le directeur sportif de la Juve évoque les cas CR7 et Dybala

En premier lieu, il a été interrogé sur l'avenir de la star de son équipe, à savoir Cristiano Ronaldo (35 ans), dont le contrat se termine en juin 2022. «Cristiano Ronaldo est une personne très sensible et éduquée, qui ne joue pas de son statut de champion. Il y a un dialogue très paisible avec lui et entre lui et l'entraîneur. Les rumeurs sur Ronaldo? Il est absolument convaincu de rester, il est très bien avec nous». CR7 sera donc bien à Turin la saison prochaine pour y jouer une troisième saison.

Paulo Dybala (26 ans) sera présent pour l'épauler et vivre une nouvelle année sous les couleurs turinoises. L'Argentin représente l'avenir de la Vieille Dame pour Fabio Paratici, qui espère bien qu'il prolongera son contrat qui se termine en juin 2022. «Dybala? On cherche la meilleure solution pour une prolongation. C'est un acteur très important de notre équipe». Les supporters de la Juventus peuvent donc être rassurés. Cristiano Ronaldo et Pauldo Dybala seront bien présents pour tenter de mener le club vers de nouveaux succès.