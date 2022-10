OL : la joie de Laurent Blanc après la victoire contre Lille

Présent au micro de Prime Video après la victoire des siens contre Lille (1-0), Laurent Blanc n'a pas caché sa joie, qui plus est au regard de l'adversaire du soir. «La victoire a été beaucoup plus dure que le week-end dernier avec tout le respect que j'ai pour Montpellier mais Lille est une très belle équipe. Je pense que Lille va faire souffrir beaucoup d'équipe. Effectivement, on a beaucoup souffert en première mi-temps, ils ont été meilleurs que nous dans l'utilisation du ballon, dans la possession de balle, il a fallu faire quelques réajustements à la mi-temps. Pour essayer de les contrer dans ce secteur de jeu très important, si vous ne maitrisez pas le milieu de terrain, vous reculez et puis c'est difficile d'attaquer parce que le but adverse est très loin», a tout d'abord assuré le nouveau technicien lyonnais avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«Je pense que Lille est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact physique dans les duels mais je crois qu'on a répondu présent dans ce domaine-là. Même si on est pas au top dans de domaine-là, on a fait beaucoup de progrès par rapport au premier match à Rennes notamment donc c'est encourageant pour la suite. Il faut reconnaitre que Lille repart avec 0 point mais je pense qu'on y a cru jusqu'au bout comme on y a cru à Montpellier. La mentalité est importante dans ces périodes difficiles. Lyon est dans une période difficile. Pour aller chercher les points, il faut y croire, toujours. Même si on n'est pas dominateur, il faut toujours y croire. Elle a été couteuse en terme d'énergie mais elle est belle (la victoire, ndlr)». Un succès qui permet à l'OL de remonter à la huitième place de Ligue 1.