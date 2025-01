La sortie brutale de Benfica sur l’arbitrage face au FC Barcelone

Le match de l’année. Pour beaucoup, la rencontre opposant Benfica au FC Barcelone hier soir en Ligue des champions est déjà la rencontre de l’année 2025 (5-4). S’il est encore un peu trop tôt pour l’affirmer, le choc d’hier soir au stade de la Luz a été tout simplement fou. Les Portugais ont mené à plusieurs reprises face aux Culés (3-1, puis 4-2), qui ont finalement gagné sur le fil 5 à 4 grâce à un ultime but signé Raphinha (90e+5). Ce qui a mis les joueurs de Benfica dans une colère noire. En effet, ils estiment que ce dernier but n’aurait pas dû être validé puisque, selon eux, Fermin Lopez a commis une faute sur Leandro Barreiro dans la surface.

Benfica l’a mauvaise

Mais l’arbitre de la rencontre, Monsieur Danny Makkelie, a estimé qu’il n’y avait pas de faute et il a laissé jouer les deux équipes. Ce qui a conduit ensuite au contre des Culés et au but de Raphinha. Après la rencontre, les esprits se sont d’ailleurs échauffés puisqu’une violente altercation a éclaté dans le tunnel menant aux vestiaires entre le Brésilien et plusieurs joueurs de Benfica. La police et des membres des services de sécurité des deux clubs ont dû intervenir. La tension n’est pas redescendue dans le camp lusitanien puisque Rui Costa, le président du club, est descendu dans les vestiaires pour s’expliquer avec l’arbitre néerlandais.

A Bola précise qu’il a quitté la tribune présidentielle pour lui demander de se justifier concernant le pénalty non sifflé sur Barreiro en fin de match. Rui Costa n’était pas le seul à être énervé puisque Bruno Lage, l’entraîneur de Benfica, s’est aussi attaqué à l’arbitre en conférence de presse. «Le sentiment de frustration est énorme pour le résultat, mais il y a une énorme fierté pour la performance, de voir la famille Benfica soutenir l’équipe du début à la fin… Mais quand nous marquons 4 buts et que nous réalisons une telle performance, et quand nous regardons la façon dont nous encaissons, les buts… il y a un sentiment de frustration.»

Bruno Lage ne digère pas

Puis, il a enchaîné : «ensuite, je dois analyser le jeu et regarder ce qui s’est passé à la 94e minute… Je pense que c’est une grosse erreur de l’arbitre. Je ne parle pas pour moi, pour les fans, mais j’ai observé que tous les experts, au niveau national, donnent clairement pénalty Le fait est que l’arbitre dans ces situations doit avoir des critères similaires par rapport aux penalties de Barcelone, aux nôtres, regardez celui-ci. S’il a accordé les autres, il doit nécessairement accorder celui-ci. Ensuite, nous sommes entrés dans l’excitation de demander un penalty mais nous aurions dû arrêter l’action par une faute, nous ne pouvons pas permettre à un joueur de Barcelone de courir au milieu du terrain pour marquer le but. Je dois signaler ce moment à l’arbitre.»

Du côté des joueurs aussi, l’arbitrage a fait jaser. Florentino Luis a confié : «il est clair que l’arbitrage a un peu influencé le match, mais il y a certains détails sur lesquels l’équipe a besoin de mûrir et nous travaillerons là-dessus pour pouvoir être plus forts lors du prochain match.» Alvaro Carreras, lui, était «furieux du résultat.» En Espagne aussi, les faveurs visiblement accordées au Barça font parler. Interrogé par AS, l’ancien arbitre Iturralde González, a confié : «Lamine Yamal a été renversé dans la surface après ce que l’arbitre a considéré comme une faute de Carreras. Il a posé la main sur Yamal, mais il l’a lâché lorsqu’il a réalisé le contact. Ce geste ne méritait pas un pénalty.» Benfica est sûrement du même avis…