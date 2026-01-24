L’énorme coup de gueule des supporters de l’ASSE après la défaite à Reims

Ce samedi, l’ASSE a réalisé une très mauvaise opération à Reims. Malgré des Rémois réduits à dix, les Stéphanois se sont inclinés sur la plus petite des marges. Une terrible désillusion qui fait glisser les Verts à la quatrième place, alors qu’ils auraient pu se hisser au deuxième rang en cas de victoire à Reims.

Après la rencontre, les supporters foréziens qui ont fait le déplacement ont laissé parler leur mécontentement. Sur des images diffusées par beIN Sports, on voit les supporters stéphanois faire état de leur colère aux joueurs de l’ASSE, venus s’expliquer avec eux. Un contexte tendu qui ne devrait pas rassurer Eirik Horneland, qui pourrait être sur la sellette après cette nouvelle déconvenue.