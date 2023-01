L’OGC Nice se sépare de Lucien Favre !

La suite après cette publicité

Une décevante onzième place, une élimination face au Puy-en-Velay en 32es de finale de la Coupe de France, des méthodes contestées, des joueurs démissionnaires… Tous les ingrédients étaient réunis sur la promenade des Anglais, l’une des plus célèbres avenues du monde, pour voir le départ de Lucien Favre. De retour sur le banc des Aiglons en juillet 2022, le technicien suisse de 65 ans vient, ainsi, d’être limogé.

« Lucien Favre n’est plus l’entraineur de l’OGC Nice. Sa mission à la tête de l’équipe première a pris fin », précise sobrement le communiqué du club azuréen pour officialiser la nouvelle. Décevant en championnat avec une bien triste onzième place, l’entraîneur niçois était, par ailleurs, contesté dans ses choix et ne disposait plus forcément du soutien de ses joueurs. Symbole de cette fracture, la situation d’Andy Delort, tout proche du départ lors de ce mercato hivernal.

Didier Digard assurera l’intérim !

Auteur d’un piètre bilan comptable (8 victoires, 9 nuls, 9 défaites) pour sa deuxième expérience sur le banc niçois, l’ancien coach du Borussia Dortmund ou encore de Gladbach était également remis en questions quant à ses méthodes. En effet, si les prestations collectives du Gym étaient, elles aussi, discutées, le contenu des séances proposées par Favre ne faisait pas forcément l’unanimité. Déjà contesté en septembre avant d’être conforté en novembre, Favre n’aura finalement pas passé le mois de janvier 2023. Remercié, le Suisse quitte donc la Côte d’Azur en compagnie de son adjoint Christophe Moulin, arrivé avec lui en juin dernier.

En attendant de lui trouver un successeur, les Aiglons ont décidé de nommer Didier Digard, l’ancien entraîneur de la réserve, pour assurer l’intérim. « Didier Digard (36 ans) en prend les rênes, jusqu’à nouvel ordre, après avoir rejoint le staff cet automne, dirigé la réserve des rouge et noir auparavant et déjà opéré dans le staff professionnel aux côtés d’Adrian Ursea et de Frédéric Gioria en 2020-21. » Si ce dernier connaîtra sa première sur le banc, ce mercredi contre Montpellier, à l’Allianz Riviera, reste désormais à connaître l’identité du futur coach du Gym. Une chose est sûre, la mission s’annonce ardue pour relever un club aux ambitions européennes.