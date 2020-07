Manchester City et l'Europe prennent peur après le cas positif de Mariano Diaz, l'Italie s'embrase sur un nouveau détail envoyant Lionel Messi à l'Inter

La suite après cette publicité

Mariano Diaz fait trembler l'Europe et Manchester City

Mariano Diaz positif au coronavirus Covid-19. Voilà l'information dévoilée par le Real Madrid hier après-midi après que les médias espagnols aient révélé qu'un cas positif avait été détecté au sein du club madrilène. L'attaquant dominicain a bien sûr été placé à l'isolement et en quatorzaine. Mais ce matin, tout le monde espère qu'il n'a pas contaminé d'autres personnes. C'est ce que craignent plusieurs journaux comme El Pais, qui écrit que «l'Europe du foot est désormais en alerte,» à quelques jours du retour de la Ligue des champions. En effet, le Real doit disputer son 8e de finale retour le 7 août sur la pelouse de Manchester City (2-1 pour les Citizens à l'aller). Et un cas positif lors du match pourrait entraîner une contamination entre les deux clubs, dont un des deux devra s'envoler pour Lisbonne afin de disputer le Final 8. Une crainte plane donc sur la compétition. C'est ce que ressentent ce matin le Daily Star et le Manchester Evening News, qui parlent carrément de «peur» au sein du club mancunien.

Une ombre de Messi et toute l'Italie s'embrase !

Vendredi dernier, l'Italie s'enflammait sur l'achat d'une maison par le père de Lionel Messi à Milan. Ce mercredi matin, c'est une ombre de La Pulga sur la cathédrale de Milan qui s'affiche en première page de la Gazzetta dello Sport et du Quotidiano Sportivo. Hier, en Chine, afin de teaser le match de la soirée entre l'Inter et le Napoli, les chaînes de télévision du propriétaire de l'Inter (Suning) ont réalisé un clip avec la présence de l'ombre de Messi sur la célèbre cathédrale de la ville milanaise. Pour les médias italiens, c'est un nouvel indice que les Intéristes rêvent bien de l'Argentin et souhaitent le faire venir. Mais Giuseppe Marotta et Antonio Conte sont venus ensuite devant les micros tordre le cou, une nouvelle fois, à la folle rumeur. Mais est-ce bien suffisant pour calmer la folie des journaux de La Botte ?

Cavani, c'est 36 M€ pour Benfica

Hier, le journal portugais Record relançait le dossier Edinson Cavani à Benfica. Pour le média, les discussions auraient repris entre les deux parties et le club portugais demandait un effort à l'Uruguayen afin de baisser son salaire et d'évoluer sous les ordres de Jorge Jesus. Mais ce mercredi matin, O Jogo explique sur sa première page que l'opération Cavani coûterait au total 36 M€, si Benfica venait à le recruter. L'ancien Parisien est libre, mais son salaire est élevé et il faudrait rajouter en plus les commissions d'agent à la signature. Pour le Correio da Manhã, cela semble compliqué. D'autant que selon le média portugais, le président Vieira aurait indiqué qu'il ne disposait que de 25 M€ pour boucler l'affaire. Compliqué donc.