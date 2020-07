Inter Milan : Antonio Conte réagit à la folle rumeur Lionel Messi

La rumeur bat son plein depuis maintenant quelques semaines. Lionel Messi signera-t-il ou non à l’Inter ? L'une des raisons de cette rumeur : l’installation prochaine du père de l’Argentin, Jorge, dans la ville lombarde afin d’y domicilier ses affaires. Si certains n’y croient pas une seule seconde, les supporters nerrazurri se laissent eux charmer par cette rumeur. Interrogé par Sky Sport Italia hier soir, à la suite de la victoire de son équipe contre Naples (2-0), Antonio Conte, a réagi avec humour à l’énième spéculation envoyant le lutin argentin du côté de l’Inter.

À la question : préféreriez-vous recruter Messi ou 4 joueurs de 50 M€, l’entraîneur italien s’est montré plutôt réaliste. «Les deux solutions sont impossibles. Il est plus facile de déplacer le Duomo que d’amener Messi à Milan. Actuellement, je me penche sur les gars que j’ai, ils me donnent beaucoup et je les remercie». Conscient de la folie qu’engendre cette information, Antonio Conte préfère lui rester concentré sur ses joueurs et la fin de saison à venir.