PSG : les premiers mots de João Neves

Après Matvey Safonov arrivé du FK Krasnodar en début de mercato, le Paris Saint-Germain attendait une nouvelle recrue. C’est désormais chose faite avec l’arrivée jusqu’en juin 2029 de Joao Neves en provenance de Benfica. Un transfert de 60 millions d’euros (+10M€ de bonus) qui est dorénavant officiel. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer le transfert de Joao Neves. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le club», pouvait-on lire dans le communiqué du club francilien.

Arrivé à Benfica en 2016, Joao Neves aura bien grandi au sein du club portugais où il se sera imposé comme un titulaire indiscutable. Quitter le nid pour épouser un nouveau projet, une nouvelle aventure pour le milieu défensif qui a expliqué les raisons de son choix au site du club francilien : «c’est un projet fantastique pour un club de grande envergure. C’est un jeune club avec des objectifs élevés et je pense que cette façon de penser et d’essayer de rendre le club plus fort avec de jeunes joueurs est un excellent projet. Ce club a des objectifs élevés et peut déjà se targuer de plusieurs records.»

Disposant au Paris Saint-Germain de plusieurs coéquipiers de la sélection portugaise comme Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha et Gonçalo Ramos, Joao Neves va pouvoir les retrouver. Il a évidemment parlé avec eux avant de prendre sa décision, mais aussi avec un ancien visage connu du PSG … «J’ai évidemment parlé à tous les joueurs portugais, mais aussi à Ángel Di María , qui m’a beaucoup parlé du club. Il n’en a dit que du bien et m’a dit que je serais heureux ici.»

Outre un environnement familier, Joao Neves va retrouver un style de jeu qu’il affectionne avec Luis Enrique. Une perspective qui a renforcé le joueur dans sa décision : «la philosophie de Luis Enrique est celle que je recherchais, c’est aussi pour cela que j’ai choisi Paris. J’ai beaucoup apprécié notre conversation. C’est une personne fantastique, et je suis vraiment content d’être ici. Je pense qu’il attendait que je rejoigne le club, donc je ne le décevrai pas.»

Enfin, Joao Neves a fait part de ses grandes ambitions en vue de son aventure parisienne : «je souhaite profiter de ce nouveau chapitre de ma carrière pour devenir un meilleur joueur et progresser en tant que footballeur. C’est un projet qui demande aux jeunes joueurs d’être excellents sur le terrain, et en termes de jeunes joueurs matures, je pense que je fais partie de cette catégorie.» Aprés les mots, place désormais au terrain afin de s’exprimer pour le prodige arrivé de Benfica.