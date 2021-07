Croatie : Davor Suker évincé

Meilleur réalisateur de l'histoire de la sélection croate (45 buts), Davor Suker n'est plus le président de la Fédération croate de football, un poste qu'il occupait depuis 2012. Selon les informations de L'Equipe, Marijan Kustic, seul candidat à la succession, a ainsi été nommé à la présidence. Si les raisons de l'éviction de l'ancien buteur du Real Madrid n'ont pas été évoquées, le quotidien affirme que Davor Suker ne se souciait pas assez des problèmes auxquelles le football croate est aujourd'hui confronté, notamment en ce qui concerne les infrastructures.

Alors que la Croatie a atteint la finale de la Coupe du Monde 2018 (perdue contre la France) sous sa présidence, l'ancien attaquant âgé de 53 ans n'a pas semblé amer quant à son départ et retient le positif réalisé avec sa sélection que ce soit en tant que joueur ou président : « je suis heureux d'avoir participé aux plus grands succès du football croate, à la fois en tant que joueur, mais aussi en tant que président de la HNS. » Éliminée en en huitièmes de finale par l'Espagne (3-5 a.p.) lors du dernier Euro, la Croatie entame dès lors un nouveau cycle et espère bien retrouver les sommets lors des prochaines échéances internationales.