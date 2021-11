Affaire de la sextape : Carlo Ancelotti assure que Karim Benzema est calme après sa condamnation

Quelques heures avant la victoire du Real Madrid face au Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions (0-3), Karim Benzema a été condamné dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. L’international français écope d’un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende, mais Carlo Ancelotti s’est montré rassurant concernant son joueur.

« Nous n'en avons pas parlé, il est calme, c'est un sujet le concernant dont on parle depuis longtemps », a-t-il déclaré en conférence de presse. Benzema de son côté préfère se concentrer « sur ce que j’aime le plus » et a salué le succès de son équipe mercredi soir : « de gros efforts d'équipe, une belle victoire, continuons. »