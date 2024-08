ASSE : accord verbal trouvé avec le Maccabi Haïfa pour Pierre Cornud

Ce n’est plus une surprise : depuis sa signature en Israël durant l’été 2022 pour rejoindre le prestigieux club du Maccabi Haifa, le latéral Pierre Cornud ne cesse d’attirer les convoitises. Ses belles performances avaient poussé le club israélien à prolonger le bail de Cornud jusqu’en juin 2026. Toujours aussi brillant sur son côté gauche, le latéral tricolore a participé à 49 matches et délivre 6 passes décisives, toutes compétitions confondues la saison passée. Après avoir joué la Ligue des Champions et l’Europe League avec le Maccabi (plus de 85 matches pour 15 passes décisives en 2 ans), le meilleur latéral gauche de ces deux dernières saisons s’apprête à découvrir un nouveau championnat.

Selon nos informations, un accord a bien été trouvé entre l’AS Saint-Étienne et le Maccabi Haïfa pour le transfert de Pierre Cornud. Après avoir recruté Zuriko Davitashvili, Igor Miladinovic, Augustine Boakye et Yunis Abdelhamid, les Verts continuent de se renforcer dans l’espoir de se maintenir en Ligue 1 après avoir retrouvé l’élite après deux saisons de purgatoire dans l’antichambre du football français.