Chelsea : le nouveau sponsor bientôt révélé

Depuis la campagne 2019-2020, l’entreprise de télécommunications "Three" était le sponsor officiel de Chelsea. Mais le contrat s’étant terminé en fin de saison dernière, les Blues évoluent à l’heure actuelle avec des maillots vides ou presque. Outre l’aspect esthétique, le club londonien a perdu une somme considérable de revenus et a multiplié ces derniers mois les recherches pour trouver le prochain sponsor qui viendra remplacer le "3", présent sur les récentes tuniques.

La suite après cette publicité

Si "Stake" était un temps mentionné, l’entreprise de casino en ligne n’a pas fait l’unanimité, alors que la Premier League venait également bloquer l’accord avec "Paramount" pour s’éviter des problèmes avec les diffuseurs britanniques (Sky, BT Sport). Mais la compagnie "Infinite Athlete" pourrait enfin être la bonne pour Chelsea selon ce que rapporte The Telegraph. En effet, l’entreprise privée de données sportives attendait l’autorisation de la Premier League pour valider l’accord conclu avec les Blues à hauteur de 40 M€, et celle-ci pourrait bien avoir lieu prochainement. Le club et l’entreprise se sont déjà entendus, il ne reste plus que la confirmation du contrat. Tous les camps sont optimistes, ce qui devrait donc venir remplir les tuniques londoniennes dès cette saison.