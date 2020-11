Atlético : Enrique Cerezo ne ferme pas la porte à un potentiel retour d'Antoine Griezmann

Parti de l’Atlético de Madrid en 2019 pour rejoindre le FC Barcelone, Antoine Griezmann (29 ans) pensait voir sa carrière atteindre des sommets en Catalogne. Malheureusement pour lui, tout ne se passe pas forcément bien chez les Blaugranas. Les dernières déclarations de son ancien conseiller et de son oncle ont d’ailleurs relancé le débat. Interrogé cette nuit au micro de la radio Cadena SER, le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a été invité à donner son avis sur le cas du Français. L’occasion pour lui d’avouer qu’il ne pensait pas voir son ancien protégé être autant en difficulté.

« Non. Je lui ai dit quand il est parti : « j’espère que, là où tu vas, qu’ils te traiteront comme tu as été traité et aimé ici à l’Atlético ». Le Barça une équipe magnifique. Mais quand ça va mal, tout le monde va mal. Griezmann est un magnifique joueur, l’un des trois meilleurs en Europe », a-t-il déclaré, avant d’être interrogé sur un éventuel retour de Griezmann dans la capitale. « Vous savez, la vie est faite de rebondissements. Qui aurait pu penser que certains joueurs, qui sont partis de l’Atlético, sont revenus ? Certains sont revenus, d’autres jamais. On ne sait pas. »