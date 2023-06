Le PSG fonce sur Antoine Griezmann !

La suite après cette publicité

Une série Netflix. Cette année, le Paris Saint-Germain a vécu une saison digne d’une série de la célèbre plateforme. Tout avait plutôt bien commencé avec la prolongation de Kylian Mbappé, pourtant courtisé par le Real Madrid. Puis le mercato a fait déchanter tout le monde. On avait promis à KM7 Robert Lewandowski ou encore Bernardo Silva, il y a eu Carlos Soler, Hugo Ekitike ou Fabian Ruiz. Puis il y a eu le fameux épisode Neymar. Le Brésilien a appris que le Français avait réclamé sa tête. Les relations entre les deux hommes se sont refroidies.

Sur le terrain d’ailleurs, on a assisté au "pénaltygate". Paris a ensuite dû composer avec les polémiques du char à voile, du "pivot gang", du ramadan avec Christophe Galtier et des affaires extrasportives concernant Nasser Al-Khelaïfi ou Achraf Hakimi. Sur le terrain, cela n’a été guère mieux avec des résultats très décevants. Cet été, le PSG souhaitait être au calme. Il pensait d’ailleurs que le plus dur était passé après le départ de Lionel Messi. Mais finalement, Kylian Mbappé a mis le feu au club en envoyant une lettre pour exprimer son souhait de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024.

À lire

Atlético de Madrid : pourquoi Antoine Griezmann est le meilleur joueur de Liga

Le PSG pense à Grizi

Une trahison pour le PSG qui parlait pourtant prolongation avec lui. Ce qui est faux selon le joueur, qui a rappelé qu’il serait au club la saison 2023-24. Si KM7 ne prolonge pas, Paris sera ouvert à une vente cet été. Un départ qui changera beaucoup de choses, d’autant que le projet était construit autour de lui. Mais les pensionnaires du Parc des Princes ont visiblement déjà une idée en tête si le Bondynois venait à claquer la porte. En effet, Radio Marca assure que les Franciliens ont coché le nom d’un autre champion du monde 2018, à savoir Antoine Griezmann.

La suite après cette publicité

Le média espagnol explique que le joueur de l’Atlético de Madrid plaît beaucoup au PSG. Les Colchoneros ouvriront la porte si une offre de 100 millions d’euros se présente. Toutefois, ce dossier ne sera pas simple puisque Diego Simeone ne veut pas se séparer de l’international tricolore. Ce dernier, sous contrat jusqu’en 2026, semble se plaire dans la capitale espagnole. Élu meilleur joueur de l’équipe cette saison, il a marqué 16 buts et délivré 18 assists en 48 apparitions toutes compétitions confondues. De quoi séduire Paris. Il reste à connaître la position de Grizi (32 ans), qui pourrait donc recevoir une belle offre parisienne.