Mercato : Kylian Mbappé envoie un message brutal au PSG

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est déçu. Lundi, le club de la capitale s’est agité en coulisse après avoir appris via une lettre que Kylian Mbappé ne prolongerait pas son contrat au-delà de juin 2024. Cela a été vécu comme une trahison de la part des champions de France qui ont bâti autour leur nouveau projet autour du Bondynois. Et pour eux, il est hors de question que KM7 s’en aille libre dans un an. Deux solutions existent : soit il prolonge, soit il sera vendu cet été. Une aubaine pour le Real Madrid qui rêve de le recruter. Silencieux, le capitaine des Bleus est sorti du silence hier.

En effet, il a envoyé un communiqué à l’AFP qui s’est chargé de le diffuser.« Kylian Mbappé et son entourage affirment n’avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l’année, excepté, il y a 15 jours pour annoncer l’envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été, mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire », a-t-il expliqué.

À lire

Le PSG répond au communiqué du clan Mbappé

Mbappé fait une nouvelle mise au point cash

Puis il a été précisé que le joueur et son entourage « regrettent que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publics dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club ». Plus tard dans la journée, le PSG a répondu à la sortie du clan Mbappé en assurant qu’une prolongation était bien dans les tuyaux. De son côté, le footballeur de 24 ans a de nouveau pris la parole sur Twitter pour démentir l’information selon laquelle il veut rejoindre le Real Madrid cet été.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, KM7 en a remis une couche lors d’un entretien donné à la Gazzetta dello Sport. «Je n’ai pas demandé à être vendu, ni à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne souhaitais pas activer l’année supplémentaire prévue au contrat. Nous n’avons jamais parlé de prolongation avec le PSG, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine». L’attaquant ne change pas de ligne de conduite et fait une mise au point après les diverses rumeurs et les messages envoyés par le PSG. Il ne compte pas partir malgré la position ferme du club français.

Il vide son sac

Il a ensuite été invité à s’exprimer au sujet de la saison du PSG. Et son constat est plutôt franc et lucide. «Au plus haut niveau, pour un compétiteur comme moi, l’objectif est de remporter tous les titres. Nous savions qu’il y avait des lacunes que tôt ou tard vous finissez par payer. Nous devons apprendre de nos erreurs de chaque saison, pour ne pas les répéter à chaque fois. Ce ne sont pas de vaines paroles. Individuellement, cependant, depuis quelques années, je me maintiens à des niveaux élevés. Je veux continuer à progresser pour toujours rester au sommet.» Il veut aussi remporter la Ligue des Champions, lui qui a vu Manchester City triompher cette année.

La suite après cette publicité

«Tout le monde veut gagner la Ligue des champions, mais il faut une exigence de tous les instants, autrement il y a toujours une équipe pour te rappeler que rien n’est écrit d’avance, lance-t-il. Peu de gens pensaient que l’Inter pourrait aller en finale et finalement ils n’étaient pas loin de la gagner. Il faut bien travailler pour être meilleur que les autres.» Une compétition qu’il tentera de gagner l’an prochain. Il reste à savoir si ce sera sous le maillot du Paris Saint-Germain ou bien celui du Real Madrid.