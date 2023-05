Atlético de Madrid : pourquoi Antoine Griezmann est le meilleur joueur de Liga

Les Espagnols sont convaincus

Même les meilleurs joueurs passés par la Liga ces dernières années le savent : c’est extrêmement difficile de faire l’unanimité en Espagne. Griezmann l’a vécu, notamment pendant son passage à Barcelone, où il n’était pas épargné par les médias. Mais aujourd’hui, il n’y a pas de doute. Celui qui a récemment reçu le prix de joueur du mois de mars en Liga est encensé à longueur de journée de l’autre côté des Pyrénées et reçoit des éloges après chaque match des Colchoneros. « Antoine Griezmann est mon MVP », lançait il y a peu Miguel Quintana, un des journalistes les plus cotés de notre pays voisin, sur Radio Marca. « Griezmann, le chef de cette Liga », expliquait aussi il y a quelques jours le journal AS. Le Mâconnais est aussi régulièrement honoré par ses collègues de profession. C’est surtout le cas chez les coaches, qui ont toujours des mots doux pour le Français après les matchs où ils ont dû le subir. « Griezmann est le meilleur joueur de la Liga », affirmait Michel, coach de Girona, alors que Diego Simeone vante ses mérites à chaque conférence de presse.

La clé du renouveau de l’Atlético

Sur le post-Mondial, l’Atlético est la meilleure équipe de Liga statistiquement et est désormais deuxième, alors qu’il pointait à la cinquième marche du classement avant le tournoi mondial. Et c’est en bonne partie grâce à Antoine Griezmann. Le Français, qui enchaînait des prestations plutôt bonnes avec d’autres un peu moins flamboyantes jusqu’au rendez-vous qatari, a définitivement pris les commandes de l’équipe, apportant un vent de fraîcheur à une équipe qui a connu une première partie de saison très médiocre. Meneur de jeu de l’équipe comme à la belle époque, il mène l’attaque, généralement en soutien d’un attaquant de pointe, avec Correa, Morata et désormais Depay qui tournent. Il a gagné en maturité et est un véritable poison lorsqu’il se positionne entre les lignes, étant souvent à l’origine et à la conclusion des actions. C’est, sans aucun doute, le joueur qui a le plus d’influence sur le jeu de son équipe en Espagne.

Des stats, mais pas que…

Les chiffres vont d’ailleurs dans ce sens, et le Français est le deuxième joueur qui contribue le plus au niveau des stats cette saison, avec 14 buts et 13 passes décisives (27 G/A), juste derrière Robert Lewandowski (29 G/A), et bien devant le troisième, Karim Benzema (21 G/A). Il est le meilleur passeur du championnat, avec 4 passes décisives de plus que Vinicius Junior (13 au total), et il est également le joueur qui a créé le plus de grosses occasions cette saison (22 au total). Le bilan comptable est brillant donc, mais tout ne se résume pas qu’aux stats, loin de là. En plus de cet apport offensif, Griezmann est plus impliqué que jamais dans les labeurs défensifs de son équipe. Il fait le pressing, replace ses hommes et tente d’empêcher les premières relances adverses. Ce qui reste assez rare chez les joueurs offensifs, surtout quand ils ont ce statut. « Gabi et Godin seraient fiers de ton travail défensif », expliquait récemment son ancien coéquipier Juanfran, aujourd’hui consultant pour DAZN.

Un joueur aux casquettes multiples

Griezmann est le joueur le plus complet d’Espagne, et peut-être d’Europe. C’est simple, il peut à la fois être playmaker comme être le finisseur, peut jouer partout sur le front de l’attaque, en référence offensive ou en soutien, sur un côté ou dans un rôle plus axial. Il peut même jouer en tant que milieu de terrain, et sait s’adapter à merveille à chaque circonstance et à chaque contexte. C’est ce qui le rend si difficile à neutraliser, et les entraîneurs adverses ne parviennent pas à trouver de plans anti-Griezmann. Qu’est-ce que ne sait pas faire Griezmann dans la moitié de terrain adverse ? C’est une bonne question… Mais surtout, si on compare avec les saisons précédentes, on sent qu’il s’éclate et s’amuse en jouant dans cette équipe, bien épaulé et mis dans les meilleures conditions par Diego Simeone et ses partenaires.

Personne n’est à son niveau

Il faut dire que cette saison, il n’a pas forcément eu énormément de concurrence. Du côté du Real Madrid, Karim Benzema a traversé bon nombre de moments un peu difficiles cette saison en championnat, en plus d’avoir eu quelques pépins physiques. Vinicius Junior a été plutôt bon et est probablement le seul candidat crédible pour disputer ce titre à Griezmann, mais le Brésilien n’a pas eu la même constance que le Français ces derniers mois, en plus de ne pas avoir le même poids dans le jeu et dans la construction des actions offensives de son équipe. Quant à Robert Lewandowski par exemple, il a certes une ligne statistique impressionnante, mais n’a pas la même palette que Grizi et a aussi traversé quelques moments compliqués ces derniers mois. Des joueurs comme Aleix Garcia, Iago Aspas ou Joselu font aussi de belles saisons, mais sont clairement loin de la star de l’Atlético.