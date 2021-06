Macédoine - Pays-Bas : Georginio Wijnaldum élu homme du match

Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain est en forme en ce moment ! Accompagné par Frenkie de Jong ou Memphis Depay, avec qui il aurait d'ailleurs pu jouer à Barcelone, le milieu de terrain de 30 ans a inscrit un doublé face à la Macédoine du Nord.

Une prestation de qualité qui lui a valu le trophée de joueur du match décerné par l'UEFA. Du côté de Paris, on peut déjà commencer à se frotter les mains avec cette belle recrue à prix zéro !

🇳🇱 17 goals in his last 28 games for the Netherlands...



🔝 Two-goal Dutch hero Georginio Wijnaldum = Star of the Match 🔥@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/Ly22NEAqtP