Ligue 1 : Mediapro prêt à poursuivre la diffusion

Les affaires sont les affaires. Canal Plus ne doit pas se dire autre chose à l'heure actuelle alors que le football français l'attend comme le sauveur. Deux ans après avoir été royalement ignoré par la Ligue de football professionnel, malgré une offre décente, au profit de Mediapro, voilà que la chaîne cryptée est attendue à la rescousse par cette même LFP et les présidents de clubs. La solvabilité de Canal et sa relation historique avec le championnat de France sont à nouveau jugées intéressantes par les décideurs du football français.

Mais le groupe dirigé par Vincent Bolloré va-t-il jouer les bons samaritains et limiter la casse avec une offre généreuse ? Rien n'est moins sûr. Le journal L'Equipe avait évoqué une offre orale de 590 M€ par an avec un bonus de 100 M€ lié à une éventuelle hausse des abonnements. On est déjà loin des 830 M€ par an promis par Mediapro. Surtout, cette offre serait restée orale à l'heure actuelle. Du côté de la LFP, avant de discuter de manière pus officielle avec Canal Plus, ou d'autres, il faut attendre que la justice valide la sortie de crise obtenue par le médiateur Marc Sénéchal, avec le paiement de 64 M€ du groupe sino-espagnol puis un autre de 36 M€ attendu pour le premier semestre 2021.

Téléfoot peut assurer jusqu'au 31 janvier 2021

Comme le rapporte Le Parisien, Canal Plus n'est absolument pas pressé et est en position de force pour faire baisser au maximum le prix. C'est l'un des paradoxes de ce dossier : Canal peut sauver le football français de la faillite en intervenant mais il l'obligera à revoir le train de vie envisagé sous l'ère Mediapro en achetant les droits à un prix cassé.

Les négociations pourraient en tout cas durer plus longtemps que prévu, ce qui inquiète les dirigeants des clubs hexagonaux. Qui peuvent toutefois se rassurer sur un point. Comme l'assure L'Equipe, Téléfoot La Chaîne pourrait assurer la diffusion des matches au-delà du mois de décembre 2020, ce qui a été conclu lors de l'accord récemment passé. En effet, en attendant qu'un nouveau diffuseur valide le rachat des droits, Mediapro s'est engagé à maintenir Téléfoot La Chaine en vie pour diffuser les rencontres, et ce jusqu'au 31 janvier 2021. Ce qui laisse un peu plus de marge à la LFP.