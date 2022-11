CdM 2022, EdF : Jordan Veretout justifie sa présence au Mondial 2022

La suite après cette publicité

Auteur d'un bon début de saison sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Jordan Veretout (29 ans) a été récompensé par Didier Deschamps en faisant partie des 25 joueurs retenus pour représenter l'équipe de France à la Coupe du Monde 2022, au Qatar. Présent en conférence de presse, le milieu de terrain n'ayant toujours pas disputé la moindre minute dans ce Mondial a tenu à justifier sa présence avec les Bleus. « Si ma présence est une surprise ? Je ne pense pas », a d'abord lâché clairement l'ancien de la Roma, qui pourrait avoir sa chance lors du dernier match de poules des Bleus, mercredi (16h), contre la Tunisie, avant de poursuivre.

« J'ai fait de très belles années en Italie. Sur le début de saison à Marseille, tout n'a pas été parfait. Je suis monté en puissance. Je pense que le sélectionneur l'a vu et c'est pour cela qu'il m'a convoqué pour cette Coupe du Monde. Avec le coach, ça se passe très bien. Il me donne des conseils comme aux autres sur le terrain et en dehors du foot, on parle normalement. J'ai un très bon rapport avec le coach. [...] Non, je n'ai pas la compo de mercredi. Mais le coach attend de moi ce que je fais depuis un mois ou un mois et demi à l'OM et avec l'AS Roma avant. Être dans la continuité, répondre présent s'il fait appel à moi avec mes qualités. »