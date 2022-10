FC Nantes : Alban Lafont heureux de sa première convocation en équipe de France

Présent en conférence de presse hier, en marge de la rencontre de Ligue 1 ce dimanche, entre son équipe, le FC Nantes et l'AS Monaco, le portier canari Alban Lafont (23 ans) est revenu, pour l'occasion, sur sa première convocation en équipe de France, lors du dernier rassemblement. Il est venu pallier l'absence d'Hugo Lloris, le gardien de Tottenham.

Il confie que « c'était une belle reconnaissance et surtout de la joie et un réel plaisir. Je vais retenir pas mal de choses que j'ai apprises là-bas, sur la vie en groupe, en sélection, sur les entraînements... Forcément, côtoyer aussi des gardiens de but comme Mike Maignan, Alphonse (Areola) et Steve Mandanda, c'est bénéfique ». À voir désormais, s'il sera convoqué pour la Coupe du monde dans quelques semaines au Qatar.