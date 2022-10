La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain recevait le Maccabi Haïfa au Parc des Princes dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Et les Parisiens se sont régalés en l'emportant largement face aux Israéliens (7-2). Mais ce qui a impressionné la Twittosphère, c'est la puissance collective dégagée par les joueurs du club de la capitale et notamment par le festival offensif de Neymar, Mbappé et Messi.